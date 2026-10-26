有必要選成這樣嗎？葉元之挺吳子嘉：憂寒蟬效應波及告發蘇巧慧案

國民黨立委葉元之今天晚間出席吳子嘉「董事長開講」竹北場，談及吳子嘉遭檢調搜索一事，質疑檢方認定文宣不實的標準，並指相關作為恐造成寒蟬效應，讓有意監督公共事務的人不敢發聲，恐影響民眾黨主席黃國昌質疑民進黨立委蘇巧慧家族相關投資案。

在一開始時，葉元之喊了兩次「選舉有必要選成這樣嗎？」現場民眾熱烈拍手認同。葉元之表示，過去罷免期間，他與洪孟楷遭罷免團體散發文宣指控，包括國防預算、財政收支劃分法等議題，相關內容引發爭議，他也因此遭提告，最後收到不起訴處分。他質疑，若文宣內容是否不實仍有爭議，理應透過司法程序釐清，為何吳子嘉遭遇的情況卻是檢調搜索、扣押手機，處理方式令人不解。

葉元之認為，這類事件可能產生寒蟬效應。他以民眾黨主席黃國昌在追蘇巧慧家族弊案，也要做文宣揭發此案，並署名黃國昌，但是一開始卻找不到印刷廠印刷、找不到派報社，因為很擔心「會不會印刷、發了文宣，隔天就被帶走」，這就是寒蟬效應。他認為，若監督者因擔心法律風險而不敢發聲，將影響公共監督。

談到吳子嘉對民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族土地及資金問題的質疑，葉元之表示，自己也聽了相關說法多次，仍期待鄭朝方提出具體說明。他認為，若相關指控不實，鄭朝方可以提出資料及證據釐清，而非一再表示不再回應抹黑。