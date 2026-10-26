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陳偉杰成立競總辦感恩音樂會 侯友宜、葉元之、牛煦庭站台力挺

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜大讚陳偉杰是新北不可或缺的議員。圖／陳偉杰競辦提供
新北市長侯友宜大讚陳偉杰是新北不可或缺的議員。圖／陳偉杰競辦提供

新北市議員陳偉杰今天舉辦競選總部成立感恩音樂會，近2千名民眾擠爆淡水捷運站周邊，新北市長侯友宜、立委葉元之牛煦庭都到場站台。陳偉杰致詞時呼籲：「選舉沒有穩當選的！愈被說穩就愈危險，拜託大家一定要拉票催票、票票入匭！」

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感恩音樂會現場來自北海岸各區多位里長與社團代表均到齊，音樂會以許多經典名曲歡唱氣氛嗨到最高點，陳偉杰獻唱堅持，象徵8年深耕地方、堅持服務的初衷。市長侯友宜更與陳偉杰同台合唱你是我的兄弟，與現場民眾、基層里長打成一片，現場不斷歡呼並高喊凍蒜，展現深厚情誼與強大的基層凝聚力。

立委葉元之盛讚陳偉杰是他最好的兄弟，陳偉杰不僅外型亮眼更認真做事，是國民黨內最強的先鋒部隊。立委牛煦庭指出，陳偉杰8年前勇敢為黨在淡水開疆闢土，深具大局觀，因為他在議會展現強大戰力與監督力，才讓這幾年淡水的交通與地方建設蓬勃發展。前立委郭素春代表立委洪孟楷到場表示，中央有洪孟楷在立法院打拚，地方更需要陳偉杰繼續以第一高票連任，「偉杰和孟楷的選舉，在我心中是一樣重要！」

新北市長侯友宜壓軸致詞時，大讚陳偉杰是新北不可或缺的議員，市府推動各項重大建設與福利政策，都離不開陳偉杰在議會的為基層發聲，呼籲鄉親繼續把優秀人才留在議會。

陳偉杰感性指出，服務處8年來處理了超過8千件陳情、會勘近千場，靠的就是成千上萬的服務里程累積和鄉親信任。他坦言這段時間聽到最多的一句話就是偉杰你穩當選的啦！，陳偉杰表示：「選舉沒有穩的！愈是大家都說穩，就愈危險！」陳偉杰強調，過去有太多認真做事的候選人不是輸給對手，而是輸在「大家都以為他很穩」而沒有出來投票，呼籲支持者11月28日千萬要出來投票，並拉身邊親朋好友一起投，務必票票入櫃，讓做事的人不孤單。

新北市長侯友宜親自到場力挺。圖／陳偉杰競辦提供
新北市長侯友宜親自到場力挺。圖／陳偉杰競辦提供

立委葉元之到場力挺。圖／陳偉杰競辦提供
立委葉元之到場力挺。圖／陳偉杰競辦提供

陳偉杰舉辦競總成立感恩音樂會。圖／陳偉杰競辦提供
陳偉杰舉辦競總成立感恩音樂會。圖／陳偉杰競辦提供

立委牛煦庭到場站台。圖／陳偉杰競辦提供
立委牛煦庭到場站台。圖／陳偉杰競辦提供

2026九合一選舉 新北市選舉 陳偉杰 侯友宜 牛煦庭 葉元之

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