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【重磅快評】天使與魔鬼戰爭 誰縱容府院黨圍剿蔣萬安？

聯合報／ 主筆室
國民黨北市議員張斯綱公布疑似有綠網軍攻擊蔣萬安臉書。記者許正宏／攝影
國民黨北市議員張斯綱公布疑似有綠網軍攻擊蔣萬安臉書。記者許正宏／攝影

台灣民主政治史上最諷刺的一幕，莫過於2019年民進黨總統初選期間，挑戰者賴清德在鏡頭前公開喊話：「請蔡總統要求她的網軍，停止對我的攻擊。」民進黨黨內互打意外證實「總統級網軍」的存在與殘酷，台北市長蔣萬安如今遭遇幾乎是複製貼上，賴清德總統是否感同身受？問題是誰縱容國家機器變選舉機器，導致首都選戰變成天使與魔鬼的戰爭

2026九合一選舉

蔣萬安今天舉辦競選總部成立大會，對於連日抹黑攻擊，藍軍正式揚起「反攻號角」，希望讓悶了幾個月的支持者找到情緒出口。對於外界質疑講話太無聊，蔣萬安坦言自己的缺點，「我知道，有時候，我可能有點太老實、有時候我可能太無聊」，但他不愛詭辯，也不擅長改變，更不可能為選舉改變人設。蔣萬安直球對決，劍指不斷更改廢死、反毒、人設的民進黨對手沈伯洋。

立法院長韓國瑜再度射出穿雲箭，句句直指層峰。韓重砲質疑，全國95％媒體與網路集中火力抹黑蔣萬安、全部都在包裝護航一個人，這種鋪天蓋地的輿論圍剿，「打在任何人身上，都會讓天使變成魔鬼」，無異於一場公然的政治謀殺。

台中市長盧秀燕直言，民進黨為了把蔣萬安鎖在首都，傾全黨之力包含總統、行政院打一人，讓蔣面臨前所未有艱困選舉。韓國瑜更喊話曾是「網軍霸凌」過來人的賴總統應發揮良心，否則「將來哪個候選人出來，就跟緬甸詐騙園區用電擊棒電一樣，把反對黨候選人電得哇哇叫，這不是民主。」

這場天使與魔鬼的戰爭，折射出台灣民主的深沉危機。當國家機器與龐大媒體側翼淪為特定政黨的打手，將電擊棒揮向任何競爭對手時，民主政治恐將名存實亡。沈伯洋證實曾向行政院秘書長張惇涵、政委馬永成及國安會諮委黃重諺等府院幕僚請益，難免引發行政資源是否介入選舉的質疑；賴總統既是三軍統帥，也是民進黨主席，行政視察兼選舉助攻的界線模糊化，加上網軍、側翼積非成是，相比威權時代的國民黨，民進黨黨國一體的威力早就有過之而無不及。

當年，賴清德曾要求蔡英文約束網軍，如果當年的網軍攻擊必須被譴責，難道今天換了執政者就換腦袋？賴總統可以不認同在野黨，卻不能只有當自己受害時才談公平；執政黨可以爭取選票，但不能讓國家資源與政治權力成為選舉武器。

猶太裔哲學家漢娜．鄂蘭提出著名的「平庸之惡」概念，指出可怕的惡行未必來自窮凶極惡之徒，也可能源於人們放棄獨立思考，只知服從、執行，讓邪惡在日常生活中不斷執行；當黨同伐異成為日常事務，當政治攻擊被視為理所當然，台灣民主將造成蠶食鯨吞的傷害。

2026大選明天抽籤，選戰即將進入最後倒數一個月的關鍵時刻，中間選民更應用良知和選票告訴掌權者，「國家不是你家」，如果當權者以為靠電擊棒與無敵網軍就能穩坐江山，猶如「現代版趙高」，任意「說黑為白、指鹿為馬」，那麼被電擊的將不只是蔣萬安和國民黨，而是台灣人民苦心呵護的民主政治。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 戰爭 賴清德

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