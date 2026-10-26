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林國漳姊妹後援會成立大會以台灣欒樹做意象 來自女力溫柔支持

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長候選人林國漳舉行「林國漳姊妹後援會成立大會」，現場湧入超過600位來自各鄉鎮姊妹夥伴，配戴專屬的後援會飄帶，氣氛溫馨。圖／林國漳競總提供
縣長候選人林國漳舉行「林國漳姊妹後援會成立大會」，現場湧入超過600位來自各鄉鎮姊妹夥伴，配戴專屬的後援會飄帶，氣氛溫馨。圖／林國漳競總提供

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今舉行「林國漳姊妹後援會成立大會」，現場湧入超過600位來自各鄉鎮姊妹夥伴，配戴專屬的後援會飄帶，活動主視覺是宜蘭縣樹「台灣欒樹」做設計意象，氣氛溫馨，展現在地女力的溫柔堅定與團結，把重視女性權益的林國漳送進縣政府。

2026九合一選舉

前監察委員田秋堇、新北市議員山田摩衣及多位在地女性黨公職、候選人到場相挺。林國漳表示，台灣民主的進步與宜蘭的發展，背後都有女性撐起半邊天的堅定力量，將致力為女性創造更多喘息空間與優質就業機會，並承諾未來若當選縣長，會提高縣府女性主管的比例，透過女性細膩溫柔的視角，彌補施政可能忽略的盲點，打造照顧不同性別、弱勢的「全民縣政」。

田秋堇致詞細數宜蘭過去40年來光榮歷史，從陳定南老縣長堅持不懈爭取羅東運動公園，到游錫堃、劉守成等歷任縣長為守護宜蘭好山好水所付出的心血，這些建設與驕傲絕非憑空而來，呼籲鄉親用選票守護家鄉，相信林國漳一定能傳承前輩為宜蘭打拚的精神，帶領宜蘭繼續向前，找回宜蘭光榮感與驕傲。

新北市議員山田摩衣曾任游錫堃院長秘書，她對宜蘭有著深厚的情感，大力讚揚林國漳長期擔任蘭馨基金會法律顧問，扶助弱勢與新住民，始終與女性站在一起，她更肯定林國漳提出的「20至39歲凍卵補助」及「65歲以上每年1萬2000點智慧敬老卡」等政見規劃貼心。

姊妹後援會3位重要推手張瓊之、林繡昀、高紫庭也同台表達堅定支持，活動最後林國漳與來自宜蘭12鄉鎮市的12為姊妹代表、女性的公職參選人及台下姊妹齊聲合唱「伊是咱的寶貝」，在溫馨感人歌聲中將現場氣氛推向最高潮。

縣長候選人林國漳舉行「林國漳姊妹後援會成立大會」，現場湧入超過600位來自各鄉鎮姊妹夥伴，配戴專屬的後援會飄帶，前監察委員田秋堇到場力挺。圖／林國漳競總提供
縣長候選人林國漳舉行「林國漳姊妹後援會成立大會」，現場湧入超過600位來自各鄉鎮姊妹夥伴，配戴專屬的後援會飄帶，前監察委員田秋堇到場力挺。圖／林國漳競總提供

縣長候選人林國漳舉行「林國漳姊妹後援會成立大會」，現場湧入超過600位來自各鄉鎮姊妹夥伴，配戴專屬的後援會飄帶，氣氛溫馨。圖／林國漳競總提供
縣長候選人林國漳舉行「林國漳姊妹後援會成立大會」，現場湧入超過600位來自各鄉鎮姊妹夥伴，配戴專屬的後援會飄帶，氣氛溫馨。圖／林國漳競總提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳

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