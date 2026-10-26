蔣萬安稱「我不愛詭辯」…沈伯洋：市民問問題 蔣是沒有辯、就是沒有答案

台北市長蔣萬安今天說，他不愛詭辯，更不可能為選舉改變人設，媒體解讀暗諷競選對手沈伯洋，並問沈的看法。沈伯洋表示，現在市民問問題，聽到的是沒有辯，就是沒有答案。他只是希望市府清楚說明，這跟將會不會詭辯沒有關係。

蔣萬安今天成立競選總部，蔣說，「我知道，有時候，我可能有點太老實；有時候我可能太無聊」，但是他不愛詭辯，也不擅長改變，更不可能為選舉改變人設，因為「蔣萬安就是蔣萬安」，4年前民眾選擇的蔣萬安，也是今天你們眼前，站在台上的蔣萬安。

沈伯洋今天到基隆海洋廣場，與基隆市長參選人童子瑋連袂造勢，媒體詢問沈對蔣說法的看法。沈回應，對於市政，他一直以來都是反映市民的聲音。市民現在問問題的時候，其實聽到的不是詭辯不詭辯，市民所聽到的是沒有辯，就是沒有答案。

沈伯洋表示，當市民期待答案的時候，他們只不過是代表市民的聲音，問一些事情，不管是兒虐，不管是陽傘等等之類，只是希望市政府有清楚的說明，這跟蔣會不會詭辯沒有關係，其實只要能夠出來，把事情說明清楚，自然可以贏得市民的信任。