影／洋流飄進基隆 沈伯洋合體童子瑋高喊：北北基桃要合作

台北市長參選人沈伯洋的「洋流號」下午抵達基隆，與基隆市長參選人童子瑋在基隆合體造勢「洋流童行」。沈伯洋到達海洋廣場，與童子瑋一同觀賞超萌15公尺高的水上氣球裝置「黃阿瑪」。

童子瑋致詞時，感謝沈伯洋和洋流的小水滴，以及他的「童班同學」到場支持，剛開始參選時，很多人都說自己和沈伯洋一樣，是要參選國民黨連任、且藍大於綠的縣市，大家都說會很辛苦，但童子瑋為了改變基隆、沈伯洋是要讓台北更好，辛苦是值得的，「沈伯洋曾說過，就是因為困難，所以才要去努力」。

沈伯洋致詞時表示，來基隆不只因他是基隆女婿，北北基桃是一個生活圈，很多人在台北打拚，對台北的產值有很大一部分是基隆人貢獻的。關於台北、基隆的交通問題，交通這件事情就是需要最後一哩路。在台北做好了「最後一哩路」，如果新北跟基隆沒有做「最後一哩路」，那沒有任何意義。沈伯洋強調，北北基桃要合作，要一起選上才有可能實現願景藍圖。

沈伯洋與童子瑋在致詞結束後，一同站上加裝防彈玻璃的「洋流號」，在市區展開車隊掃街拜票。「洋流號」飄進基隆市街道，受到民眾夾道歡迎。沈伯洋在防彈玻璃內向民眾揮手、比出愛心致意。沈伯洋也不時溜出防彈玻璃外，向民眾直接揮手，回應民眾的熱情。，

最後，沈伯洋與童子瑋前往慶安宮參香祈福，慶安宮的廟埕擠滿民眾，齊聲高喊「台北的市長沈伯洋」、「基隆的市長童子瑋」。

台北市長參選人沈伯洋（見圖）的「洋流號」下午抵達基隆，與基隆市長參選人童子瑋在基隆合體造勢「洋流童行」。搭上加裝防彈玻璃的「洋流號」，展開市區車隊掃街拜票。沈伯洋不時溜出防彈玻璃外，向民眾直接揮手，回應民眾的熱情。記者黃義書／攝影

台北市長參選人沈伯洋（右）的「洋流號」下午抵達基隆，與基隆市長參選人童子瑋（左）在基隆合體造勢「洋流童行」。在海洋廣場超萌15公尺高的水上氣球裝置「黃阿瑪」前發表巿政願景。記者黃義書／攝影