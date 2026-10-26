洋流壓境…謝國樑未赴蔣萬安競總造勢 親曝原因：有優先要務已電告蔣

基隆市長謝國樑強調「國安連線」，但視救災復原為優先要務，所以未出席台北市長蔣萬安今天競選總部成立大會。謝陣營表示，謝國樑有親自告知蔣萬安，基隆目前的災情狀況，雙方將在未來協調合適時間，在台北合體參與活動。

基隆市長參選童子瑋今與台北市長參選人沈伯洋連袂造勢，在港都掀起風潮，反觀謝國樑競選陣營，並沒有公開競選活動。

謝國樑今早到仁愛區獅球路37巷，勘查民宅鐵皮屋頂被狂風掀翻，卡在隔壁住戶雨遮及電纜間處理進度，工務處調派吊車到場，先以吊繩固定鐵皮，再慢慢吊掛至路面，化解危機。

對於媒體詢問對「洋流童行」造勢的看法，謝手指災害現場說，「我們還是要以這個為優先」，強調要加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就能回歸正軌。