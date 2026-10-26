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新竹起風、基隆大潮…沈伯洋、童子瑋基隆造勢：做為挑戰者 希望逆轉勝

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨台北、基隆市長參選人沈伯洋和童子瑋，今天連袂在基隆海洋廣場造勢。記者邱瑞杰／攝影
民進黨台北、基隆市長參選人沈伯洋和童子瑋，今天連袂在基隆海洋廣場造勢。記者邱瑞杰／攝影

民進黨台北、基隆市長參選人沈伯洋童子瑋，今連袂在基隆海洋廣場造勢。童用「基隆大潮」，形容人潮盛況。沈表示，他和童子瑋做為挑戰者，都希望逆轉勝，希望選民讓他們來規劃城市藍圖，一起向偉大的航道。

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沈伯洋帶著「洋流號」跨縣市造勢，昨天第一站在新竹南寮，與新竹市長參選人莊競程合體放風箏，空拍鏡頭拍下密密麻麻人潮，盛況空前。沈今天穿「船長」服裝到基隆，也引來許多支持者。媒體記者問東道主童子瑋有何感想，童說，新竹前天起風，基隆昨天大潮。

兩人「港口開講」時，童子瑋細數他的短、中、長期交通政見，勝選一年內會引進微笑單車（YouBike）。沈還說，前市長林右昌任內，跟當時的蔡英文總統和行政院長賴清德合作，把基隆港的東岸打開了。他當市長，會現任行政院長卓榮泰、賴清德總統合作，將在西岸蓋海洋生態館，讓基隆有一個真正的觀光亮點，郵輪進來時讓人留下來。

沈伯洋說，來基隆不單純只是他是基隆女婿這麼簡單，而是台北、新北、基隆和桃園是一整個生活圈，有太多太多的基隆人平時在台北打拚，台北的產值有很大一部分是基隆人貢獻的，但基礎建設有沒有服務到是另一件事。

沈伯洋表示，他跟童子瑋一直在討論，交通都需要最後一哩路，台北做好了最後一哩路，如果新北、基隆沒有做最後一哩路，那就沒有任何的意義，因為沒有嘉惠到在這邊工作的人。如果能夠把交通建設做好，很多基隆人就會感受到幸福感。

沈伯洋指出，他在台北的選情十分艱困，基隆也是一樣。當初參選的時候，大家都認為兩地是難選的區域，但是兩人一路努力到現在，大家已看到希望，而這個希望，必須延續到11月28日投票日才能見真章。

沈伯洋認為，城市之間最重要的是分工合作，台北講AI城，台北有軟體的開發，軟體的應用，但非常不適合做算力，沒有算力，後面要怎麼做？台北尋求城市合作，最近的是基隆，把城市的合作的藍圖做出來，才能真正帶動兩邊的產業利益。台北是首都，有責任帶著大家往前飛。

沈伯洋表示，他們對於城市的想像有一套藍圖，必須大家一起選上才有機會實踐。他們現在還在挑戰的路上，投票日才知道能不能走向擘畫的路上。

沈伯洋說，這條路其實非常艱辛，但因有大家不斷的支持，支持他們政策的人越來越多，抱著熱情聚集的人越來越多，呼朋引伴的人越來越多，說服自己的子女跟父母的人也越來越多。他們用政見，用城市規劃藍圖，讓選舉回歸選賢與能的時代，希望選民讓有能力的人做市長，有願景的人來做市長，有執行力的人來做市長，大家一起來規劃城市藍圖，走向偉大的航道。

港口開講時，因為沒有大型舞台，海洋廣場多數民眾無法近距離看到沈伯洋。開講結束後，沈伯洋和童子瑋搭上「洋流號」宣傳車，從港西街出發掃街，主要路線是繞行田寮河兩岸的仁一路、信一路，許多民眾改聚集在河畔步道等待，當沈伯洋出現眼前，不少支持者發出興奮尖叫聲。

民進黨台北、基隆市長參選人沈伯洋和童子瑋，今天連袂在基隆海洋廣場造勢。記者邱瑞杰／攝影
民進黨台北、基隆市長參選人沈伯洋和童子瑋，今天連袂在基隆海洋廣場造勢。記者邱瑞杰／攝影

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋 沈伯洋 基隆港

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