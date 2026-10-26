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吳子嘉竹北開講喊「絕不認輸」 向賴清德總統喊話維護新聞自由

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
吳子嘉提到面對綠色恐怖的司法憂慮，強調「我沒有認輸，我選擇對抗，我要維護新竹人民的利益」。記者郭政芬／攝影
吳子嘉提到面對綠色恐怖的司法憂慮，強調「我沒有認輸，我選擇對抗，我要維護新竹人民的利益」。記者郭政芬／攝影

美麗島電子報董事長吳子嘉今晚在「董事長開講」竹北場表示，他已就民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族土地交易及資金爭議向台北地檢署告發，要求釐清相關疑點，希望司法針對具體疑點依法調查，並要求新竹地檢署及法務部給出交代。同時他強調「我沒有認輸，我選擇對抗。」「我要維護新竹人民的利益。」

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吳子嘉表示，他在調查鄭朝方家族土地交易及資金爭議後，已於9月8日、9日具名向台北地檢署告發，要求釐清1億8000萬元土地款項的性質，以及支票的相關問題。他強調，相關事項是否涉及犯罪，應由檢察官偵查、法院依法判斷。

吳子嘉也質疑，警方偵訊時，提問一度使用「散布不實文宣」的措辭，經律師提出異議後，才刪除「不實」字眼。他認為，文宣是否不實應是待調查的事實，不應在偵訊問題中預設結論。

他指出，律師偵訊時出示北檢將告發案移轉新竹地檢署的公文，新竹地檢署原通知他10月22日下午5時到案，警方後來卻要求律師交回傳票。他質疑警方收回傳票的法律依據，等於警方在「滅證」，要求新竹地檢署與法務部釐清。

吳子嘉也向賴清德總統喊話，政府如何確保新聞機構遭搜索時，無關案件的採訪資料及消息來源不受影響。他表示，選舉後，他將把案件過程及相關資料提交國際新聞自由組織與國際媒體，尋求公正評價。

吳子嘉強調，監督政治人物及候選人是媒體的基本責任，不應因調查公共議題而影響新聞工作。他提出3項要求：第1，依法保障新聞機構的採訪資料、消息來源及編輯自主權；第2，檢視搜索媒體辦公室及扣押手機的必要性與範圍；第3，釐清偵查程序是否違法或不當。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 吳子嘉 竹北 新聞自由 美麗島電子報

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