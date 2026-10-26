控綠色恐怖！吳子嘉竹北開講還原搜索過程 質疑扣手機侵新聞自由

美麗島電子報董事長吳子嘉今晚在「董事長開講」竹北場，以「綠色恐怖、政治暴行」為題，他談到10月22日新竹地檢署搜索他的住家及美麗島電子報辦公室，並扣押手機。他質疑，案件涉及選罷法、法定刑度為5年以下有期徒刑，是否有必要動用這樣的偵查手段，強調這不只是個人問題，更涉及台灣的新聞自由與民主制度。

吳子嘉表示，搜索當天，辦公室人員被要求暫停使用電子設備及手邊工作，當晚原定直播也因此停播。他指出，美麗島電子報是新聞機構，平時監督政治人物、不分朝野，當時正調查新竹縣長候選人鄭朝方的家族，卻遭司法機關搜索，值得社會關注。

吳子嘉說，新聞工作者的手機存有採訪聯絡紀錄、調查資料、未公開線索及消息來源資訊，手機遭扣押後，與案件無關的資料是否也可能被檢視，涉及消息來源保護。他強調，新聞自由不是新聞工作者的私人利益，而是人民的知情權。

他也質疑偵查手段是否符合比例原則。吳子嘉表示，自己住家及辦公室地址公開，平時也經常公開發言，檢方若有需要，可以傳喚到案；但他當天接受警詢後即被請回，未交保，也未被聲請羈押，因此質疑搜索住家、新聞機構及扣押手機的必要性。他說，國家有權調查犯罪，但行使權力必須有界線。

針對新竹縣彭姓派報業者遭羈押禁見，吳子嘉表示，自己在警詢筆錄中已說明，彭姓男子是派報負責人，接受他的委託從事派報工作，自己才是委託人。他質疑，自己已出面接受調查，為何協助派報的業者遭羈押禁見，認為限制尚未被判罪者的人身自由，是必須嚴肅看待的問題。

對於媒體報導派報人員涉及境外勢力介入選舉，吳子嘉表示，警方在偵訊過程中並未詢問境外勢力介入選舉一事。他說，自己委託的是派報勞務，派報人員的國籍與是否受到境外政治勢力指揮，是兩回事，不能因為對方是越南籍勞工，就推論涉及境外勢力介入選舉。