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電視辯論31日登場！蔣萬安讚沈伯洋口才好 首度透露辯論準備

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今接受國民大會專訪。截自網路直播
台北市長蔣萬安今接受國民大會專訪。截自網路直播

台北市長蔣萬安沈伯洋的首場電視辯論10月31日登場，蔣今接受國民大會專訪，對於首場電視辯論，蔣今稱讚沈過去是補習班老師，口才非常好，自己「可能比較老實、比較無聊，口才沒這麼好，就是做自己」，但會透過辯論平台，把這四年政績清楚告訴市民朋友。

2026九合一選舉

蔣萬安今天競選總部成立，隨後接受國民大會專訪，主持人問這場「世紀大辯論」，對手沈伯洋有總統級幕僚，蔣萬安是否也有厲害的人特訓？蔣萬安說，辯論的議題會跟幕僚一起討論，更重要是這四年來，市民朋友給予的建議與指教，會真實將市民反映的心聲反映出來。

蔣說，辯論會上，會就各項市政議題討論，甚至把這四年政績，透過（辯論）平台清楚告訴市民朋友，接下來不管是四年，未來十年發展，他與團隊怎麼樣具體規畫藍圖，將台北市帶往什麼方向。

蔣萬安也提到，沈伯洋找的確實都是總統級幕僚、非常厲害的軍師來協助辯論，並稱讚沈口才也非常很好，「我也講了，我就是可能比較老實、比較無聊，口才沒有這麼好，但我覺得我就是做自己，我把真實的一面展現出來，就是踏踏實實做市政。」

蔣也舉行政院長卓榮泰稱他就是輝達、巨蛋、喝鮮奶為例，蔣說，以生生喝鮮奶為例，就是「中央不做、台北來做」，他是用數位學生證、找一家一家超商面對面來談，才讓生生喝鮮乳上路；還有輝達落腳北士科，也絕非「憑空掉下來的」，輝達選擇的北士科T1718，當時這塊地上已經有新壽，市府是克服困難才讓輝達落腳，可以透過這次的辯論，好好跟人民報告。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 電視辯論

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