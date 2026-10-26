李四川宗教後援會成立 500人到場相挺、送竹筍祝節節高升

國民黨新北市長參選人李四川今成立宗教後援會，競辦表示，現場約500名宗教界代表及鄉親到場支持，並送上竹筍、白蘿蔔、粽子及鳳梨，祝福「節節高升」、「好彩頭」。李四川表示，自己投入公職40年，這次新北市長選舉將是公務生涯最後一戰，希望把一生累積的經驗奉獻給新北，延續市長侯友宜施政成果。

李四川今天抵達會場時，不少支持者上前握手、合影，還有人拿著手搖旗請他簽名。後援會成員也準備竹筍、白蘿蔔、粽子及鳳梨，分別象徵節節高升、好彩頭、包中及好運旺來，現場並有人高喊「凍蒜」。

此次宗教後援會由中和福和宮董事長游炎川擔任總會長、三重先嗇宮董事長李乾龍擔任總顧問、金包里慈護宮董事長游忠義擔任總幹事，另由五股賀聖宮宮主王美雲、土城五穀先帝廟主委林長寅、三重昭安宮主委丁文祺、板橋慈惠宮主委賴春穆等12名宗教界人士共同擔任副總會長。

李四川致詞時表示，感謝各宮廟長期投入地方服務，雖然宗教信仰各有不同，但慈悲與關懷世人的精神一致，與公務人員服務百姓、讓社會更好的初衷相同。他認為，宗教不僅能凝聚人心，也是安定社會的重要力量。

李四川說，自己擔任公務員已有40年，這次投入新北市長選舉，是公務生涯的最後一戰。他希望有機會接下侯友宜這一棒，延續過去的施政成果，並將多年來在中央及地方服務的經驗投入新北，持續推動各項公共建設，改善市民生活環境。

宗教後援會總會長游炎川則表示，李四川過去的為人處事、工作態度及執行能力，宗教界人士都有所了解，肯定他多年累積的行政經驗，並呼籲現場支持者給予李四川支持，讓他有機會繼續為地方建設及市民服務。

國民黨新北市長參選人李四川今出席宗教後援會成立大會，進場時受到支持者熱情歡迎，沿途不斷與民眾握手、互動，現場氣氛熱絡。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今出席宗教後援會成立大會，進場時受到支持者熱情歡迎，沿途不斷與民眾握手、互動，現場氣氛熱絡。圖／李四川競辦提供