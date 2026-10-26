陸網友逼表態 蔣萬安聲援蔡康永：這是壓迫、違反民主的威脅

台北市長蔣萬安今下午舉辦競選總部成立大會後，立即到電視台錄製節目專訪。針對蔡康永微博發文，中國大陸網友卻喊沒有講「我是中國人」等我發言，蔣萬安說，這就是壓迫，違反民主的威脅，這不是民主。

蔡康永今身穿黑色西裝，在文化局長蔡詩萍陪同下進到競選總部成立大會現場，由於現場民眾身穿白色，因此他脫下外套，以白色襯衫坐在台下。

活動後，電視台節目主持人問及蔣萬安，事前會不會擔心蔡康永到場會失焦，所以不邀請？蔣萬安直說沒有，之前就是透過文化局長蔡詩萍聯繫，且蔡康永很爽快就答應，今天很感謝蔡待到最後，讓他有機會在散場時致意。

至於蔡康永在微博發文後，遭中國大陸網友批評沒有講「我是中國人」或「台灣是中國一部分」等。蔣萬安說，實在不需要強迫人家要照你的意思講什麼話，這就是壓迫，違反民主的威脅，這不是民主。

蔣萬安說，台灣是民主自由社會，今天不管政治立場，參加誰的造勢場合，所以也要捍衛你表達權力。如同今天不管市民是否支持他，身為市長就是用盡全力服務每位市民。