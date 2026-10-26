競總成立支持者擠爆現場 蔣萬安曝「這裡」受傷

台北市長蔣萬安今下午舉辦競選總部成立大會後，立即到電視台錄製節目專訪。蔣萬安透露，由於颱風剛過又加上連假期間，所以擔心支持者會不會參加，但看到大家熱情前來非常感謝，「手還有點被抓傷」。

蔣萬安說，演講過程中，雖然講自己老實有點不好意思，但確實碰到很多民眾說他過於老實，選戰攻防一直被人殺、被人攻，他也想說自己不會為了選舉改變風格，但「這也不是我擅長的。很真誠告訴大家我沒有變。」

他也說，面對鋪天蓋地的攻擊，確實影響團隊氣勢，「但是我每天要處理市政，不可能選舉就讓市政停下來或忽略。」但今天競總成立就是吹起反攻號角，請支持者擴散出去、幫忙拉票做全力衝刺。

主持人問到，視察颱風也遭網路攻擊拿掃把姿勢、戴眼鏡調整人設等。蔣萬安說，作為市長不能只待在災防中心，而是要親自慰問第一線基層、環保志工們，「比起他們，我掃地一定比較笨拙，但是要讓夥伴了解，市長就在你身邊，當你的靠山。」

對手民進黨北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」，蔣萬安直言，確實造勢很成功，不過自己和支持者都是慢熟型，需要時間，現在就是要全力熱起來。至於是否有機會再赴其他縣市替藍白參選人造勢？蔣萬安說，目前剩下33天，時間很難安排，若可以安排也願意到其他縣市，會來整體考量。

主持人也說，關於沈伯洋近期推出政策島。蔣萬安認為，將生硬政策轉換成淺顯易懂，雖然是透過遊戲政策島操作，但重要的是實質內容，「裡面98％都是台北市現有的政策。」同時，他的支持者也幫忙做颱風大作戰，所以現在團隊思考，如何以有趣的互動方式，將四年政績告訴民眾，這點需要加緊腳步。