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農損救助大小眼？張麗善開酸：為何不給劉建國面子

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
薔琵強風狂掃，雲林大量作物葉面破損「爛尾」，受損嚴重，雲林縣長張麗善（左二）、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左三）日前緊急會勘並籲中央全品項補助。記者蔡維斌／攝影
薔琵強風狂掃，雲林大量作物葉面破損「爛尾」，受損嚴重，雲林縣長張麗善（左二）、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左三）日前緊急會勘並籲中央全品項補助。記者蔡維斌／攝影

薔琵颱風重創農作物，雲林縣農損占全台62％，農業部陳駿季今到雲林與民進黨縣長參選人、立委劉建國會勘災損，後公告9縣市納入農業天然災害現金救助及低利貸款範圍，宜蘭縣全品項納入救助並免現勘，雲林卻有多項作物未列入，引發農民不滿，質疑中央救災有顏色之分。縣長張麗善質疑中央戴著有色的眼鏡，並酸農業部長為什麼不給劉建國面子。

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雲林縣長張麗善與國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡、丁學忠24日赴多處農田勘災後，建議農業部將受災作物全品項納入救助，縣府當天也正式函文中央爭取。但農業部今天公布救助項目，雲林仍未獲全品項納入。

張麗善質疑中央戴著有色的眼鏡看雲林，對農民非常不公平，她說，農業部長今到雲林縣會勘災損，沒有通知縣府、其他立委，只與劉建國辦公室聯絡，部長為什麼不給劉建國面子，讓雲林縣全品項納入天災救助。她說，只要今天大家不分彼此，雲林也全品項納入，農民好，我們其他都不計較。

張麗善強調，這次受災不是只有某幾種作物，而是很多農作物都受到影響。現在最重要的是，讓受災農民可以快速復耕、重新耕種，不要因為行政程序拖延，導致農作物復耕進度延宕，進而影響農產品供應及糧食安全。

她說，農民為台灣的糧食辛苦流汗付出，是最該被感謝的人，還要分什麼色彩，雲林這次是全台農損最嚴重的縣市，中央卻沒有將全品項納入救助；反而宜蘭農損不到千萬，卻能獲得全品項救助，這沒有政治色彩誰相信。農業部長是專業的人卻做出不專業的判斷、不專業的決策，這農民不生氣嗎？這樣對人家公平嗎？

雲林縣政府農業處代理處長蔡耿宇表示，縣府勘災後已向中央反映農民受災情況，希望所有受災品項都能納入救助，但目前仍有部分雜糧、竹筍、薑、韭菜及果樹類未獲納入，水稻也不在救助範圍內。木瓜、茂谷柑、香蕉等果樹仍有災損通報，若未能全品項納入，農民恐須持續通報、申請勘查，徒增行政程序，也可能影響後續復耕進度。

雲林大埤鄉水稻種植面積居全台之冠，當地謝姓稻農表示，稻作正值開花結穗期，颱風過後，部分稻葉已出現焦黃、乾枯情況，受損程度可能超過三成，且還可能出現延遲性災害，後續產量損失不容忽視。

謝姓稻農說，農業部若要求雲林農民透過水稻保險理賠，緩不濟急，不僅理賠條件門檻高，他種稻多年，從未成功獲得理賠。水稻保險須等收割後統計損失，往往要到隔年二、三月才能撥款；天然災害現金救助則約一、二個月可領到，對急需資金復耕的農民而言，兩者作用不同，「這是在救急」。

雲林二期稻作正值開花、結穗期，薔琵颱風強風影響授粉及結穗，稻作已出現乾枯現象。圖／農民提供
雲林二期稻作正值開花、結穗期，薔琵颱風強風影響授粉及結穗，稻作已出現乾枯現象。圖／農民提供

雲林二期稻作正值開花、結穗期，薔琵颱風強風影響授粉及結穗，稻作已出現乾枯現象。圖／農民提供
雲林二期稻作正值開花、結穗期，薔琵颱風強風影響授粉及結穗，稻作已出現乾枯現象。圖／農民提供

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