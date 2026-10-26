場面大爆滿！民眾到場聲援吳子嘉 今晚聯手盧秀燕竹北直球對決

美麗島電子報董事長吳子嘉遭民進黨新竹縣長參選人鄭朝方控告涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」，新竹地檢署近日搜索他在台北市的住處及辦公室。吳子嘉今天再發聲明批評司法，表示選舉結束後，將把本案完整程序紀錄提交國際新聞自由組織及國際媒體。他今晚7點將與台中市長盧秀燕、新竹縣長參選人徐欣瑩等人，在竹北同台開講。

晚間活動現場人潮爆滿，國民黨新竹縣黨部停車場座無虛席，椅子全數坐滿，還有大批民眾站在場地外圍聆聽，人潮一路延伸至周邊，現場於黨部旁邊的路口架設大螢幕，緊急加開座位區，氣氛熱烈。不少支持者專程到場聲援吳子嘉，也有人高喊凍蒜，氣氛熱烈。

有民眾直言，今天就是來聲援吳子嘉，認為這是司法迫害，質疑「鄭氏家族的炒地、黑金不查，卻去查吳子嘉」；也有人表示，支持吳子嘉發聲，捍衛言論自由。

現場於黨部旁邊的路口架設螢幕，緊急加開座位區，氣氛熱烈。記者郭政芬／攝影