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影／韓國瑜：台灣民主已到危險時刻 籲支持者力挺蔣萬安

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左五）競選總部今天正式成立，新北市長侯友宜（左三）、台中市長盧秀燕（右三）及立法院長韓國瑜（右四）現身力挺。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（左五）競選總部今天正式成立，新北市長侯友宜（左三）、台中市長盧秀燕（右三）及立法院長韓國瑜（右四）現身力挺。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安競選總部成立大會今天成立，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及立法院長韓國瑜再度合體現身力挺。韓國瑜致詞憂心台灣民主已走到危險時刻，表示有95％媒體網路集中火力攻擊蔣萬安、全部都在捧一個人，這樣打在任何人身上，都會讓天使變成魔鬼，而力捧的的人也會讓魔鬼變天使。

2026九合一選舉

韓國瑜表示，選舉一到就全面抹黑，讓大家心裡產生動搖，立法院通過的法案行政院不副署，台灣民主幾十年來走到現在開始漏水，可以說是最危險的一刻，直問賴總統當年和前總統蔡英文競選時遭網軍攻擊，就拜託蔡英文的網軍不要再攻擊，賴總統更應該要發揮良心，這樣的就跟緬甸詐騙集團用電擊棒一樣，把反對黨候選人電得哇哇叫，這不是民主。

韓國瑜呼籲支持者，現在唯一能證明的就是用手上這張票，全力支持蔣萬安，蔣萬安的善良不能被欺負，有目共睹的市政建設不能用新聞抹黑。

台北市長蔣萬安競選總部今天正式成立，藝人蔡康永（右）到場聆聽。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安競選總部今天正式成立，藝人蔡康永（右）到場聆聽。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（左二）競選總部今天正式成立，新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右二）及立法院長韓國瑜（右）現身力挺。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（左二）競選總部今天正式成立，新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右二）及立法院長韓國瑜（右）現身力挺。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（中）競選總部今天正式成立，蔣萬安呼籲支持者勇敢站出來。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）競選總部今天正式成立，蔣萬安呼籲支持者勇敢站出來。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 韓國瑜 侯友宜 盧秀燕

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