蘇巧慧化身「神仙教母」出席萬聖派對 上千組親子變裝同樂

民進黨新北市長參選人蘇巧慧持續搶攻親子票，今天她化身迪士尼經典動畫角色「神仙教母」，在淡水新市國小舉辦「水獺媽媽樂園萬聖狂歡派對」，吸引上千組家庭變裝參加。蘇巧慧手持魔法棒、身穿斗篷與大小朋友互動，還現場獻唱神仙教母的經典歌曲〈Bibbidi-Bobbidi-Boo〉，活動還有小朋友扮成「小小水獺媽媽」，度過歡樂假期最後一日。

蘇巧慧表示，「水獺媽媽樂園」希望讓孩子「做中學、學中玩」，透過萬聖節變裝，從角色選擇到配件搭配，讓孩子練習表達想法、學習自己做決定，今天看到許多家庭發揮創意，除了公主、超人、牛仔、消防員及南瓜等造型，還有孩子扮成電池皮克敏、紅綠燈，甚至出現小小水獺媽媽，各種創意裝扮讓現場笑聲不斷。

蘇巧慧指出，水獺媽媽娃娃募款小物在網路上已全數贈完，今天現場舉辦水獺媽媽生態園區飼主闖關認領活動，限量50組也迅速額滿，反映親子家庭對活動的支持。

蘇巧慧她表示，自己深耕新北超過10年，已為新北43所中小學爭取操場、廁所及地坪等超過230項校園軟硬體改善，今天活動場地新市國小的足球場翻新整建，也是她與新北市議員鄭宇恩共同爭取。

蘇巧慧說，未來若有機會擔任新北市長，希望讓新北成為育兒家庭安居樂業的首選城市，除了透過福利與照顧政策減輕家庭負擔，也將打造95公分視角友善城市，從孩子的高度重新檢視交通建設、人行道及公共設施，包括調整大眾運輸座椅、拉桿高度，並在校園、兒童遊戲場及公園增加天然植栽或人工遮蔽物，降低熱傷害風險，打造更安全、舒適的成長環境。

蘇巧慧表示，水獺媽媽樂園今年6月開跑以來，已巡迴板橋、林口、淡水、汐止、鶯歌、中和及土城等地，場場吸引親子參與，團隊也陸續推出不同主題活動，例如在新店舉辦「水獺媽媽數感樂園」，將數學概念融入遊戲與生活情境。這次配合萬聖節推出變裝派對及面部彩繪，希望透過多元體驗，讓孩子在遊戲中學習，也為親子家庭留下歡樂回憶。