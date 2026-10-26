江啟臣大肚問政說明會 區農會總幹事：期待敬老愛心卡農會可用

國民黨台中市長參選人江啟臣今和市議員參選人林汝洲舉辦「台中啟程、大肚升級」聯合問政說明會，他表示，服務就是希望大家快樂、幸福，若當選市長將以安全、健康及讓市民增加收入、節省時間為施政優先工作。

活動吸引上千民大肚區市民參加，大肚區農會總幹事趙信賓、中華民國農會常務監事趙秋森、立委顏寬恒和地方多位里長都到場表示支持。江啟臣到達時與鄉親熱情握手，還有人搶摸「福氣鼻」，現場笑聲與加油聲不斷。

顏寬恒笑說，不少鄉親反映摸不到江啟臣的鼻子，他乾脆現場「代摸」，並笑說「貨真價實」，逗得大家開懷大笑。他說，大肚和美橋預定10月31日通車，地方多年期盼即將實現。大龍全民運動館則透過中央、地方合作，並由江啟臣參與協調爭取補助，呼籲鄉親支持江啟臣與林汝洲，攜手讓大肚持續進步。

趙信賓說，台中擁有機場、港口等優勢，需要具備國際觀與中央歷練的市長，帶領城市走向國際。他肯定江啟臣長期服務山城、熟悉農業需求，並期待敬老愛心卡擴大至農會使用，讓長輩買得健康，也支持在地農產品。

趙秋森肯定江啟臣多次關心大肚和美橋進度，盛讚他「文武全才」還帶領現場鄉親高喊「江啟臣凍蒜、林汝洲凍蒜」。林汝洲說，30多年來在地方服務，看到熟悉的鄉親格外感動，期盼與江啟臣共同推動地方建設。

江啟臣說，安全攸關生命，未來每年至少編列10億元，改善老舊校舍、廁所及校園安全設施，同時提升行人安全、運用科技防災；健康則要「預防重於治療」，推動帶狀疱疹疫苗補助，把資源投入疾病預防。

針對長輩關心的敬老愛心卡，江啟臣主張每月點數不再當月歸零，改採年度結算，並擴大醫療與農會使用範圍，讓福利更貼近日常需求。他也提出打造「20分鐘生活圈」，補足各區就業、就學、就醫與就養機能，透過產業升級增加收入，把時間留給市民與家人。

國民黨台中市長參選人江啟臣今舉辦「台中啟程、大肚升級」問政說明會，參加民眾揮舞旗幟支持。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今舉辦「台中啟程、大肚升級」問政說明會。圖／江啟臣提供