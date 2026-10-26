蔡英文再度站台助選 推薦陳瑩「了解台東、不需要複製其他城市」

前總統蔡英文率先擔任民進黨台東縣長參選人陳瑩競選總部主委，今天下午參加陳瑩「百工百業後援會」授證大會上台助選。蔡英文表示，台東需要一個真正了解台東，知道把不同資源串聯起來的縣長，陳瑩服務不分族群，知道如何讓想法落實，更了解台東未來發展需求，所以不需要複製其他城市，未來一定會把台東變成一個國際旅客都認識的台東。

陳瑩今天下午在台東市享溫馨國際廳舉辦百工百業後援會授證大會，競總主委蔡英文偕同競選總部總幹事劉櫂豪、榮譽顧問賴坤成及總督導莊瑞雄等人出席，展現綠營團結氣勢。

蔡英文回顧她跟陳瑩2005年在立法院認識至今，所以推薦陳瑩的第一個原因是因為兩人相識超過20年，對於陳瑩做過的事情及認真都很清楚，她強調「我真的很了解陳瑩」。

蔡英文稱讚說，陳瑩雖然是原民立委，服務卻不分族群，當年擔任她在總統任內推動長照政策，背後有陳瑩一起努力。此外，陳瑩知道台東發展需求，不需要去複製其他城市，更知道如何將想法落實，由於陳瑩鍥而不捨，發揮想像力與農會、業者合作，現在才有非常好吃的「鳳梨釋迦極凍鮮果棒」。

陳瑩在80位企業代表面前強調，未來絕對不只服務特定家族，她若當縣長不會只讓少數家族企業或少數外地財團賺錢，還會活絡在地經濟，讓在地人每一人都能賺到錢，「我的生意是幫大家做生意，我的事業就是你們的事業」。

薔琵颱風及焚風造成台東農漁業受損，國民黨台東縣長參選人吳秀華今天持續會同多位議員前往東海岸勘災，實地前往果園了解肚臍橙、鳳梨釋迦及大目釋迦等農作物落果災情，並向農民說明縣府已核定部分農損現金救助及低利貸款項目。吳秀華說，希望中央正視實際災損，研議提高農損補助額度，並加速勘查及救助程序。

前總統蔡英文擔任民進黨台東縣長參選人陳瑩的競選總部主委，今天參與百工百業後援會授證大會，親授戰旗給陳瑩。圖／陳瑩競總提供

前總統蔡英文（左四）今天以競選總部主委身分為民進黨台東縣長參選人陳瑩（左五）助選，強調陳瑩是最了解台東，又具有創意及執行力的縣長人選。圖／陳瑩競總提供