吳宗憲參加蔣萬安競總造勢 拋出「宜蘭憲讚、台北安可」合作願景

台北市長蔣萬安今成立競選總部，宜蘭縣長候選人吳宗憲受邀前往，5縣市候選人聯手強棒出擊。吳宗憲表示，北宜很近，也是共同生活圈，他今年3月提出「北北基桃宜」跨縣市合作，今天造勢活動不僅是蔣萬安的主場，同時也是北台灣跨縣市攜手共好的起點，請支持跨縣合作、共榮發展的宜蘭人返鄉投票。

競總成立大會中，蔣萬安與桃園市長張善政、新竹市長高虹安、新北市長候選人李四川、宜蘭縣長候選人吳宗憲大進場，200公尺不到的進場造勢，走了將近20分鐘，5人上台後做出強棒出擊動作，支持者高喊「凍蒜」，氣勢高昂。

吳宗憲下午在臉書貼文「宜蘭憲讚、台北安可」，他說，蔣萬安市長的競選總部成立大會，他當然不能缺席，與現場數萬名白衫軍一起為蔣市長加油。

「民進黨治理不及格、政策不及格，但是很會選舉」，吳宗憲說，面對擁有龐大行政資源、新潮流一手塑造的政治洋流，許多人或許會感到壓力，但他一直相信：真才實學經得起考驗，雕蟲小技一碰就碎。

吳強調，蔣萬安市長4年來的市政成績，大家有目共睹，今天來自不同縣市的首長與夥伴站在一起，堅持用正直贏得信任、用實在建立口碑，絕對能把這股不合理的洋流給「憲」流。

吳宗憲也向大家介紹自己：我是吳宗憲，不是唱屋頂的吳宗憲，而是「宜蘭憲」，目前正在爭取宜蘭鄉親支持，希望擔任下一屆的宜蘭縣長；如果現場的朋友，有宜蘭的家人、朋友，為了讓宜蘭更好、台北更好，北北基桃宜竹都更好，請他們1128出門投票，唯一支持吳宗憲。

他強調，今天不僅是蔣萬安的主場，也是北台灣跨縣市攜手共好的起點。宜蘭正站在歷史的關鍵節點，「宜蘭線+1」戰略包括跨縣市合作社福政策、產業與科學園區對接、打通交通瓶頸等，與所有認同跨縣市合作的朋友們共勉：「不是因為看到希望才堅持，而是堅持才會看到希望」，「拚下去，我們一定會贏」。

宜蘭縣長候選人吳宗憲參加蔣萬安競總成立造勢，提出「宜蘭憲讚、台北安可」，宜蘭正站在歷史的關鍵節點，請認同跨縣市合作的朋友們返鄉投票支持吳宗憲。圖／吳宗憲競辦提供

宜蘭縣長候選人吳宗憲與新竹市長高虹安參加蔣萬安競總成立造勢活動。圖／吳宗憲競辦提供

宜蘭縣長候選人吳宗憲與新竹市長高虹安參加蔣萬安競總成立造勢活動。圖／吳宗憲競辦提供