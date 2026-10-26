吳宗憲參加蔣萬安競總造勢 拋出「宜蘭憲讚、台北安可」合作願景
台北市長蔣萬安今成立競選總部，宜蘭縣長候選人吳宗憲受邀前往，5縣市候選人聯手強棒出擊。吳宗憲表示，北宜很近，也是共同生活圈，他今年3月提出「北北基桃宜」跨縣市合作，今天造勢活動不僅是蔣萬安的主場，同時也是北台灣跨縣市攜手共好的起點，請支持跨縣合作、共榮發展的宜蘭人返鄉投票。
競總成立大會中，蔣萬安與桃園市長張善政、新竹市長高虹安、新北市長候選人李四川、宜蘭縣長候選人吳宗憲大進場，200公尺不到的進場造勢，走了將近20分鐘，5人上台後做出強棒出擊動作，支持者高喊「凍蒜」，氣勢高昂。
吳宗憲下午在臉書貼文「宜蘭憲讚、台北安可」，他說，蔣萬安市長的競選總部成立大會，他當然不能缺席，與現場數萬名白衫軍一起為蔣市長加油。
「民進黨治理不及格、政策不及格，但是很會選舉」，吳宗憲說，面對擁有龐大行政資源、新潮流一手塑造的政治洋流，許多人或許會感到壓力，但他一直相信：真才實學經得起考驗，雕蟲小技一碰就碎。
吳強調，蔣萬安市長4年來的市政成績，大家有目共睹，今天來自不同縣市的首長與夥伴站在一起，堅持用正直贏得信任、用實在建立口碑，絕對能把這股不合理的洋流給「憲」流。
吳宗憲也向大家介紹自己：我是吳宗憲，不是唱屋頂的吳宗憲，而是「宜蘭憲」，目前正在爭取宜蘭鄉親支持，希望擔任下一屆的宜蘭縣長；如果現場的朋友，有宜蘭的家人、朋友，為了讓宜蘭更好、台北更好，北北基桃宜竹都更好，請他們1128出門投票，唯一支持吳宗憲。
他強調，今天不僅是蔣萬安的主場，也是北台灣跨縣市攜手共好的起點。宜蘭正站在歷史的關鍵節點，「宜蘭線+1」戰略包括跨縣市合作社福政策、產業與科學園區對接、打通交通瓶頸等，與所有認同跨縣市合作的朋友們共勉：「不是因為看到希望才堅持，而是堅持才會看到希望」，「拚下去，我們一定會贏」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。