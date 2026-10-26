「縫合可以是願景」 李四川：市長更要講清楚哪裡改、怎麼改

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文談及市民大道及雙北交通議題，他表示，市民大道與雙北通勤族每天生活緊密相連，哪裡不好走、哪個路口應改善，應該回到實際交通需求討論，而非只因地圖上看到高架橋，就認為城市遭到分割。他直言，「縫合」可以是願景，但市長必須說得出「哪裡改、怎麼改」，才能給公務員具體執行方向。

李四川表示，鐵路地下化後，確實改善許多過去存在的交通阻隔，後續仍有可以持續改善之處，但若只因為市民大道上存在高架橋，就認為城市因此被分割，並不是市民實際感受。

他指出，市民大道當然仍有應該改善的地方，但處理交通問題不能只停留在概念。他以自己多年工程經驗表示，習慣先到現場，把問題看清楚，再判斷究竟是哪個路口被擋住，是橋墩、停車配置，還是號誌及行人動線造成問題，「原因不同，做法就不同」。

李四川表示，市民真正需要知道的，是改善後上班、逛街是否更加方便，老人、小孩過馬路是否更加安全，而不是只看到一個抽象的城市改造概念。

他強調，「縫合」可以作為城市發展願景，但市長必須進一步說清楚具體改善位置及方式，重點是能提供公務員明確的執行方向與空間，才能真正解決市民日常使用道路遇到的問題。