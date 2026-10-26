桃園市長參選人黃世杰：市政不能再空轉 要回應市民實際需求

民進黨桃園市長參選人黃世杰今日接連前往龍潭、平鎮，出席市議員參選人張贊聞、議員王珮毓、劉仁照競選總部成立大會，為桃園隊站台，強調桃園已經錯過三年多的發展機會，從重大交通建設、產業布局到地方生活環境改善，都需要更有效率的市府團隊，他將與議員夥伴攜手合作，加速推動地方建設，讓桃園重新動起來。

黃世杰表示，龍潭正處於產業轉型與建設升級的關鍵時刻，龍科三期原本是桃園爭取台積電先進製程布局的重要機會，卻在張善政上任後延宕超過三年，至今仍看不到具體替代方案。他強調「台積電已經從桃園走了一次，不能再讓它走第二次」未來將積極推動龍科三期、桃竹苗大矽谷計畫，串聯中科院及科技產業聚落，同時結合客庄文化、茶產業與石門水庫觀光資源，帶動龍潭全面發展。

針對地方交通，黃世杰指出，龍潭轉運站啟用後，仍有公車繞路、誤點及資訊不準確等問題，讓通勤族苦等公車；他主張推動「交通新治理」，重整公車資訊系統、建立三級公共運輸路網，改善偏鄉與市區交通，讓市民真正看得到車、搭得到車，把時間還給市民。

黃世杰也提到，平鎮臨時車站日前正式啟用，是地方交通建設的重要進展，但車站啟用不代表交通問題就此解決，包括新富一街、新富五街及環南路周邊動線，以及行人安全、接送空間與公車轉乘，都必須同步完善。他承諾未來將與王珮毓、劉仁照共同緊盯鐵路地下化工程進度，做好施工期間交通配套，並強化聯外接駁及捷運橘線銜接規畫，讓平鎮交通更加便捷。

黃世杰表示，地方建設不能只有宏大的計畫，更要回應市民生活中的實際需求，他過去擔任立委期間，積極爭取新梅龍、板龍快速道路、國道三號龍潭高原交流道及客家茶文化館等建設；平鎮方面，劉仁照長期推動公園綠地、共融式遊具及公共空間改善，王珮毓透過專業質詢與基層服務，持續為地方爭取建設。他強調，城市進步不是靠口號，而是需要中央、地方與議會共同努力，才能讓建設真正落實。

黃世杰指出，市長與議員必須充分合作，才能讓地方需求獲得回應，重大建設加速推進。張贊聞長期深耕龍潭，展現年輕世代的活力與服務熱忱；王珮毓、劉仁照則以扎實的問政與地方服務，累積鄉親的信任，期待未來能與桃園隊夥伴在市府、議會分工合作，讓地方建設不再停滯，市民需求都能獲得具體回應。桃園是全國最年輕的直轄市，擁有良好的產業基礎與發展潛力，不能再讓城市原地踏步，選戰進入最後衝刺階段，他將與桃園隊議員夥伴全力爭取市民支持，以專業、效率與執行力，追回錯過的發展機會，讓每一項建設都能加速推進、每一項承諾都能逐步實現，讓桃園重新動起來。

黃世杰為王珮毓競選總部成立站台。圖／黃世杰競總提供