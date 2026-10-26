李四川、呂家愷聯合競總成立 拋大漢溪捷運、恩主公醫院擴建

國民黨新北市長參選人李四川與新北市議員呂家愷今在三峽北大國小舉行聯合競選總部成立大會。李四川進場時，不少支持者爭相握手、合影，現場高喊「凍蒜」，還有民眾拿出帽子請他簽名。李四川致詞時提出大漢溪捷運縱貫線、三鶯線延伸八德及協助恩主公醫院擴建等政見，盼強化溪南地區交通與醫療量能。

李四川表示，呂家愷長期爭取地方建設，希望鄉親讓年輕世代有持續服務的機會；他也感謝地方過去在自己擔任副縣長、副市長期間給予支持，讓相關建設能持續推動。

交通方面，李四川表示，未來將推動「大漢溪捷運縱貫線」，由民生汐止線向西延伸，串聯三重、新北第二行政中心、新莊、塭仔圳、新北巨蛋城、土城產業園區、麥仔園及大柑園，並規畫導入快慢車服務，作為新北東西向交通及產業骨幹，朝「雙北30分鐘核心生活圈」目標推進。

李四川也表示，將持續推動跨域捷運路網，包括三鶯線延伸桃園八德、萬大中和樹林線銜接桃園捷運棕線，以及汐東線連結基隆捷運，盼進一步串聯基北北桃生活圈。

醫療部分，李四川重申「五大醫療政策」，並表示未來將積極協助三峽恩主公醫院擴建，強化溪南地區醫療服務，提升在地居民就醫便利性。

今天活動包括新北市副市長劉和然、立委廖先翔，以及新北市議員陳儀君、黃心華、江怡臻、戴湘儀等人到場。

李四川（中）與新北市議員呂家愷（右四）今在三峽舉行聯合競選總部成立大會，與地方人士一同高舉雙手造勢。圖／李四川競辦提供

李四川在會場內沿途與支持者握手致意，現場互動熱絡。圖／李四川競辦提供