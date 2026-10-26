快訊

金鐘61／最大巧合！藍正龍當戲劇評審 周渝民拚視帝

吹藍營反攻號角 蔣萬安競總成立感性吐露：不好意思大家擔心了

中職／兄弟10度「亞軍」追上冠軍數 平野惠一成二連亞教頭史上第3人

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園議員王珮毓競總成立…黃世杰：與市民沒共識前 垃圾隨袋徵收不上路

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
總統府副秘書長何志偉（左起）、桃園市長參選人黃世杰為王珮毓成立競選總部站台。圖／黃世杰競選總部提供
總統府副秘書長何志偉（左起）、桃園市長參選人黃世杰為王珮毓成立競選總部站台。圖／黃世杰競選總部提供

桃園市民進黨議員王珮毓議員今競選總部成立爭取連任，市長參選人黃世杰、總統府副秘書長何志偉等人到場相挺。王珮毓表示過去從教師、市民代表到投入市府團隊，再到市議員，始終以地方需求為優先，透過不同階段的歷練，將市民的聲音帶進公共政策，為平鎮爭取更多建設與資源。

2026九合一選舉

黃世杰稱讚王珮毓過去四年議員的努力沒有辜負鄉親的託付，他也再次針對「隨袋徵收」政策表達立場，承諾若當選桃園市長，未與市民達成共識前不會讓這項政策上路，並呼籲支持者集中選票，讓他與王珮毓攜手推動桃園市政。立委蔡其昌肯定王珮毓長期關心基層棒球，投入地方事務的用心；何志偉指出，王珮毓沒有刻意對外提起日前摔傷一事，而是希望透過實際行動與問政表現爭取選民認同，而非博取同情。

民進黨桃園市黨部主委張火爐提醒支持者，不要因為王珮毓的民調表現就將選票分散，立委郭昱晴肯定王珮毓的問政表現，呼籲鄉親讓她繼續留在議會監督市政，立委張雅琳分享她和王珮毓關注兒童議題的互動，肯定王珮毓積極推動校園、公園及體健設施改善的努。

王珮毓指出，教育與校園環境一直是她關注的重點，目前已完成平鎮高中、國中及國小共16所學校的通學步道改善，爭取超過2億元經費改善校園環境，涵蓋操場整修、電子觸屏等教學設備，以及YouBike等交通與生活設施，希望從孩子每天上學的道路，到校園裡的學習環境，都能逐步提升。在長者福利與社區建設方面，王珮毓也積極爭取敬老愛心卡升級，推動相關福利改善，並持續關注各里民活動中心的環境與設施，盼讓不同年齡層的市民都能享有更完善的生活空間。

王珮毓也透露會受傷是因為上周追垃圾車時不慎摔倒，下巴當場血流不止，緊急送醫，站在台上回憶當時她一度泛淚，坦言很害怕，也不敢把受傷的事情告訴爸媽，深怕家人擔心。

2026九合一選舉 桃園市選舉 王珮毓 黃世杰 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

行程滿檔…張善政跨黨派站台 細數政績

民眾黨彰化市舉辦誓師大會藍營、無黨籍助選 綠營缺席

嘉縣「擺脫明文規定」 鄭麗文、黃國昌齊挺吳品叡

江啟臣拉抬聲勢 與盧秀燕、胡志強同台

相關新聞

脫西裝Dress code！蔡康永為蔣萬安待到最後 讚致詞有感情、活動成功

台北市長蔣萬安今天舉行競總成立大會，知名主持人蔡康永也到場參與，有別於民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立時低調快閃，蔡今天下午3時抵達後一路待到活動結束，並接受媒體訪問，除了大讚蔣致詞很有感情、活動很成功外，被媒體詢問昨天微博聲明，蔡表示，因突發狀況暫時無法頻繁見面，要和對岸粉絲道別及道歉並說說話。

吹藍營反攻號角 蔣萬安競總成立感性吐露：不好意思大家擔心了

台北市長蔣萬安競選總部今天成立，面對民進黨沈伯洋的「洋流」逆襲，蔣萬安今天情緒激昂，致詞時細數經歷這場選戰，他有七個相信跟三個不相信，尤其當市長這1400多天，他堅持的台北精神就是不畏害怕與挑戰」，並且感性跟支持者說「不好意思讓大家擔心了」，「我有你們，蔣萬安正式吹起反攻號角！」

韓國瑜：95％媒體都在攻擊蔣萬安 全部都在「捧一個人」

台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競選總部成立大會。立法院長韓國瑜出席致詞，95％媒體網路集中火力攻擊蔣萬安、全部都在捧一個人，「打在任何人身上，都會讓天使變成魔鬼。」更問賴清德總統，當年和前總統蔡英文競選時，遭網軍攻擊，更應該發揮良心，「將來哪個候選人出來，就跟緬甸詐騙園區用電擊棒電一樣，把反對黨候選人電得哇哇叫，這不是民主。」

三子合體！侯友宜諷對手「講甲喙角專泡」：大家需好好做代誌的蔣萬安

台北市長蔣萬安今天競總成立，「燕子、禿子、漢子」三子再度合體，新北市長侯友宜致詞時，細數蔣萬安上任後，雙北合作具體成果，包括捷運萬大線明年底完工、還有他最盼望的民生汐止線也啟動，「大家需要的是一位『好好做代誌』的蔣萬安市長」，痛批對手只會「講甲喙角專泡(台語)」。

盧秀燕嘆民進黨全黨打一人 籲支持者拿出行動力為蔣萬安拉票

台北市長蔣萬安今天舉行競選總部成立大會，現場超過3萬人聚集，藍營大咖也齊聚為蔣助陣，身兼蔣競總主委、台中市長盧秀燕更直呼看到人潮，感動到說不出話，感嘆蔣面對前所未有艱困選舉，民進黨為把蔣鎖在首都全黨打一人，呼籲支持者把擔憂、焦慮化為行動力，幫蔣拉票、催票，讓「台北安可」。

「縫合可以是願景」 李四川：市長更要講清楚哪裡改、怎麼改

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文談及市民大道及雙北交通議題，他表示，市民大道與雙北通勤族每天生活緊密相連，哪裡不好走、哪個路口應改善，應該回到實際交通需求討論，而非只因地圖上看到高架橋，就認為城市遭到分割。他直言，「縫合」可以是願景，但市長必須說得出「哪裡改、怎麼改」，才能給公務員具體執行方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。