桃園議員王珮毓競總成立…黃世杰：與市民沒共識前 垃圾隨袋徵收不上路

桃園市民進黨議員王珮毓議員今競選總部成立爭取連任，市長參選人黃世杰、總統府副秘書長何志偉等人到場相挺。王珮毓表示過去從教師、市民代表到投入市府團隊，再到市議員，始終以地方需求為優先，透過不同階段的歷練，將市民的聲音帶進公共政策，為平鎮爭取更多建設與資源。

黃世杰稱讚王珮毓過去四年議員的努力沒有辜負鄉親的託付，他也再次針對「隨袋徵收」政策表達立場，承諾若當選桃園市長，未與市民達成共識前不會讓這項政策上路，並呼籲支持者集中選票，讓他與王珮毓攜手推動桃園市政。立委蔡其昌肯定王珮毓長期關心基層棒球，投入地方事務的用心；何志偉指出，王珮毓沒有刻意對外提起日前摔傷一事，而是希望透過實際行動與問政表現爭取選民認同，而非博取同情。

民進黨桃園市黨部主委張火爐提醒支持者，不要因為王珮毓的民調表現就將選票分散，立委郭昱晴肯定王珮毓的問政表現，呼籲鄉親讓她繼續留在議會監督市政，立委張雅琳分享她和王珮毓關注兒童議題的互動，肯定王珮毓積極推動校園、公園及體健設施改善的努。

王珮毓指出，教育與校園環境一直是她關注的重點，目前已完成平鎮高中、國中及國小共16所學校的通學步道改善，爭取超過2億元經費改善校園環境，涵蓋操場整修、電子觸屏等教學設備，以及YouBike等交通與生活設施，希望從孩子每天上學的道路，到校園裡的學習環境，都能逐步提升。在長者福利與社區建設方面，王珮毓也積極爭取敬老愛心卡升級，推動相關福利改善，並持續關注各里民活動中心的環境與設施，盼讓不同年齡層的市民都能享有更完善的生活空間。

王珮毓也透露會受傷是因為上周追垃圾車時不慎摔倒，下巴當場血流不止，緊急送醫，站在台上回憶當時她一度泛淚，坦言很害怕，也不敢把受傷的事情告訴爸媽，深怕家人擔心。