影／蔣萬安競總成立 蔡康永整場聆聽、大讚蔣致詞有感情

台北市長蔣萬安今成立競選總部，宜蘭縣長候選人吳宗憲受邀前往，5縣市候選人聯手強棒出擊。吳宗憲表示，北宜很近，也是共同生活圈，他今年3月提出「北北基桃宜」跨縣市合作，今天造勢活動不僅是蔣萬安的主場，同時也是北台灣跨縣市攜手共好的起點，請支持跨縣合作、共榮發展的宜蘭人返鄉投票。

2026-10-26 18:24