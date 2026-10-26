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影／蔣萬安競總成立 蔡康永整場聆聽、大讚蔣致詞有感情

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台北市長蔣萬安競選總部成立大會今天舉行，知名主持人蔡康永（圖）身穿黑西裝抵達會場，坐台下時脫掉外套，穿著白色襯衫聽完整場活動，在台下的他拿著競選旗幟跟著台上主持人的口號揮舞。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安競選總部成立大會今天舉行，知名主持人蔡康永（圖）身穿黑西裝抵達會場，坐台下時脫掉外套，穿著白色襯衫聽完整場活動，在台下的他拿著競選旗幟跟著台上主持人的口號揮舞。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安今天舉行競選總部成立大會，知名主持人蔡康永身穿黑西裝抵達會場，由於主辦單位今天dress code是白色上衣，蔡脫下黑外套交給一旁同事，配合主辦單位變成穿白襯衫，坐在台下聽完整場活動。

2026九合一選舉

在台下的他拿著競選旗幟跟著台上主持人的口號揮舞，並不時與文化局長蔡詩萍交頭接耳，他一直坐在台下聽完整場造勢助講，蔣萬安在結束後特別走下台與他握手致意。隨後蔡康永接受媒體記者聯訪時，除大讚蔣致詞很有感情、活動很成功外，也特別強調這場主人是蔣萬安，別模糊焦點。

台北市長蔣萬安（右）今天舉行競選總部成立大會，知名主持人蔡康永（左）抵達會場，他一直坐在台下聽完整場造勢助講，終場蔣萬安特別下台與他握手致意。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天舉行競選總部成立大會，知名主持人蔡康永（左）抵達會場，他一直坐在台下聽完整場造勢助講，終場蔣萬安特別下台與他握手致意。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安競選總部成立大會今天舉行，知名主持人蔡康永（中）身穿黑西裝抵達會場，坐台下時脫掉外套，穿著白色襯衫聽完整場活動。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安競選總部成立大會今天舉行，知名主持人蔡康永（中）身穿黑西裝抵達會場，坐台下時脫掉外套，穿著白色襯衫聽完整場活動。記者許正宏／攝影

台北市選舉 2026九合一選舉 蔣萬安 蔡康永 蔡詩萍 競選總部

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