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高虹安連任幼教補教後援會成立大會 前教育部長吳清基站台力薦

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
成立大會在芙洛麗大飯店舉行，高虹安授戰旗給幼教後援會總召集人鄭良儀、補教後援會總召集人邱昌其，並頒發顧問證書。圖／高虹安競辦提供
成立大會在芙洛麗大飯店舉行，高虹安授戰旗給幼教後援會總召集人鄭良儀、補教後援會總召集人邱昌其，並頒發顧問證書。圖／高虹安競辦提供

新竹市長高虹安爭取連任，今天舉行幼教補教後援會成立大會，吸引數百人到場支持。高虹安頒授聘書、授予戰旗，並說明未來4年「新竹好學2.0」等教育政策及幼教、補教支持計畫。前教育部長吳清基也到場力挺，呼籲支持高虹安連任，持續成為教育、幼教及補教界的後盾。

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成立大會在芙洛麗大飯店舉行，高虹安授戰旗給幼教後援會總召集人鄭良儀、補教後援會總召集人邱昌其，並頒發顧問證書。吳清基與2位總召集人也致贈包子、粽子，象徵競選連任「包中」，現場加油聲不斷。

吳清基表示，他查詢高虹安2022年提出的政見，AI給她評價是85%已兌現。他認為，科技讓城市繁榮、教育讓城市偉大，高虹安以科技與教育治理城市，讓孩子看見希望與未來，呼籲市民全力支持，讓她再次高票當選。

高虹安指出，過去已多次分享過「新竹好學1.0」政策四年來的成果，包括六大方向與四個改變，包括優化校園、智慧校園、安心就學、福利升級、健康城市、多元共融。

教育建設方面，市府投入59億元推動「18校24棟」校舍新建計畫，高中增班、擴校共32班、提供1010個名額，幼兒教育增設33班；另投入6.03億元打造28校通學步道、2.4億元推動「班班有大屏」，並創立新竹市首所數位實驗高中、籌備建華完全中學。未來將推動「新竹好學2.0」，4年投入600億元教育預算，推動「K-12科技雙語學校」等政策。

高虹安表示，未來4年將補助私立幼兒園監視錄影設備、投入2000萬元改善教學設施與環境，並增加2歲專班。市府每年也將提撥逾15億元辦理育兒津貼及教育支持，另規畫舉辦80場以上教保專業研習。

安心就學方面，高虹安表示，過去4年投入59億元興建18校24棟校舍，另開設7條通學專車路線，改善學生通學需求；未來3年將以多元學習參與人次每年成長3%為目標。

她表示，感謝幼教及補教界過去4年的公私協力，未來也將持續與各界合作，讓市民感受到市府支持，透過教育成就每個人、成就一座城市。

新竹市長高虹安爭取連任，今天舉行幼教暨補教後援會成立大會，吸引數百人到場支持。圖／高虹安競辦提供
新竹市長高虹安爭取連任，今天舉行幼教暨補教後援會成立大會，吸引數百人到場支持。圖／高虹安競辦提供

高虹安頒授聘書、授予戰旗，並說明未來4年「新竹好學2.0」等教育政策及幼教、補教支持計畫。圖／高虹安競辦提供
高虹安頒授聘書、授予戰旗，並說明未來4年「新竹好學2.0」等教育政策及幼教、補教支持計畫。圖／高虹安競辦提供

高虹安指出，過去已多次分享過「新竹好學1.0」政策四年來的成果，包括六大方向與四個改變，包括優化校園、智慧校園、安心就學、福利升級、健康城市、多元共融。圖／高虹安競辦提供
高虹安指出，過去已多次分享過「新竹好學1.0」政策四年來的成果，包括六大方向與四個改變，包括優化校園、智慧校園、安心就學、福利升級、健康城市、多元共融。圖／高虹安競辦提供

2026九合一選舉 新竹市選舉 高虹安 幼教 補教

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