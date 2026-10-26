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沈伯洋女力後援會成立 蕭美琴讚具備5心特質

中央社／ 台北26日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋「女力後援會」今天成立，副總統蕭美琴到場力挺，她表示，沈伯洋具備「安心、放心、用心、同理心、揪甘心」特質，期許女力在此役發揮關鍵價值。

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沈伯洋下午出席在台大醫院國際會議中心舉辦的「女力後援會」成立活動，包括蕭副總統、屏東縣長周春米，以及同黨籍台中市長參選人何欣純、嘉義市長參選人王美惠都出席力挺。

蕭美琴致詞表示，女力在台灣民主這條路上其實不斷在參與，沈伯洋的談話釋放一個很重要的訊息，就是他已經準備好了，也認為台灣女力一直都準備好了。

回顧台灣女力歷年扮演的關鍵角色，蕭美琴指出，從早期戒嚴時期的前高雄市長陳菊、新女性主義拓荒者的前副總統呂秀蓮，到後來台灣慢慢開放民主化過程中的許多NGO等，大家在性暴力和性騷擾防治、性別平權議題及教育平等各個女性進步議題中，都發揮關鍵力量，讓這個社會更溫暖、更公平。

蕭美琴提到，自己在20幾年前剛進入立法院時，女性比例約2成多，但在她6年前離開立法院要到美國時，女性比例已成長到4成多，這些年台灣不斷在進步、成長，以此為傲。

如今的台灣女性有各式各樣角色，蕭美琴認為，過去的性別框架不再是侷限女性的爆發力，而是讓台灣女性可以自由自在做自己的一股力量，這個台灣進步的過程中，每個階段都有女力參與。

話鋒一轉，蕭美琴表示，沈伯洋特別用「安心、放心、用心」的精神，陳述他領導台北市未來的願景，自己則要再加上「同理心、揪甘心」。

蕭美琴說明，前3個心就是要讓女性在這個城市當中，可以自由自在做自己，甚至過去覺得很沉重的負擔和壓力，不管是育兒、照顧，甚至是就業、時間分配、女性健康管理、生活空間和安全等，都可由未來的台北市政府協助大家和分擔。

蕭美琴表示，沈伯洋的妻子也扮演非常關鍵的角色，一直是他最好的夥伴，這個關係也延續到沈伯洋成為公眾人物後；兩人也共同分擔育兒工作，在日常生活中就尊重女性者，這是沈伯洋的人格特質。

蕭美琴認為，要能接住每名來自不同背景、有不同期待和願望、不同需求的台北市民，那麼具備「安心、放心、用心、同理心、揪甘心」的台北隊長沈伯洋，就是最好的選擇。她也不忘提醒要有很多好的台北隊員，希望大家支持提名的26名議員參選人。

最後蕭美琴提到，最近大家除了上船（洋流號）以外，也都加入「戒慎恐懼俱樂部」，一方面樂觀期待讓台北更好、更進步，但另一方面，安心、放心的時間還沒到，希望女力扮演的關鍵角色，在這一役中可發揮不可限量的台灣幸福和台灣價值，以戒慎恐懼的態度，抱著希望，迎向更好的未來。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蕭美琴

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