吹藍營反攻號角 蔣萬安競總成立感性吐露：不好意思大家擔心了

台北市長蔣萬安競選總部今天成立，面對民進黨沈伯洋的「洋流」逆襲，蔣萬安今天情緒激昂，致詞時細數經歷這場選戰，他有七個相信跟三個不相信，尤其當市長這1400多天，他堅持的台北精神就是不畏害怕與挑戰」，並且感性跟支持者說「不好意思讓大家擔心了」，「我有你們，蔣萬安正式吹起反攻號角！」

蔣萬安今天競總成立，現場支持者擠爆競總成立會場，蔣萬安最後壓軸致詞，蔣萬安致詞時坦言，「我知道，有時候，我可能有點太老實；有時候我可能太無聊」，但是他不愛詭辯，也不擅長改變，更不可能為選舉改變人設，因為「蔣萬安就是蔣萬安」，四年前民眾選擇的蔣萬安，也是今天你們眼前，站在台上的蔣萬安。

蔣萬安也細數這將近四年政績，包括台北市榮獲李光耀世界城市獎、成功爭取全球 ＡＩ龍頭輝達選擇落腳台北市等政績，蔣說，他當市長看的不只是選舉，看到的是台北市20年的未來，今天到關鍵時刻，要勇敢擁抱AI產業，城市治理猶如「逆水行舟、不進則退」，處在各項挑戰競爭的時代，「我們不往前，就是後退。」

蔣萬安也提到，談這些市政，對大家來說或許很瑣碎，也或許很多人說「我聽了耳朵都養了」，但市政就是落實在生活的每一天，更重要是，做對的事情，就要勇敢說大聲說，幫我一起說，好不好。」

對於近期對手陣營的不斷攻擊，蔣萬安今天也有感而發地說，這三年多來，外界給他的批評，他都虛心接受，但「為人民服務，是他從政的初心，永遠沒有改變」，說到這，蔣萬安也感性向支持者說，「不好意思讓大家擔心了」，說到這，支持者熱情響起掌聲。

蔣萬安提到，經歷這場選戰他有七個相信、跟三個不相信。「我不相信變來變去的人設，會被信任；我不相信到處出征的文化，會讓台北更好；我不相信抹黑造謠，會真的蒙蔽人民的眼睛。」但「我相信善良、我相信誠信，我相信正直，我相信堅定的力量，我相信腳踏實的道路是正確，我相信認真付出會被人民看到」，更重要的是，「我毫無保留相信你們，相信你們眼前的每一位，相信台北市民，會做出最有智慧的選擇。」

蔣今天也肯定所有支持他的好朋友，「不要怕，站出來，不要怕，站出來」，儘管知道民進黨政府的國家機器選舉機器如何龐大；媒體宣傳資源如何不對等；司法追殺如何狂妄凶險。但回顧這一年大罷免失敗之後，民進黨完全沒有反省，沒有謙卑面對民眾，賴清德榮總統到行政院長卓榮泰，只想選舉不顧民生。

蔣說，中央政府包括讓人民吃毒油沒有人負責下台；發芽的馬鈴薯照樣賣進來；立院三讀通過的法律，行政院不副署不執行；他們反對國定假日放假；反對虐童刑責加重；反對補貼長者的健保費；反對軍人加薪；反對軍公教警消退休金停砍；社宅跳票，詐騙日益猖獗，「這些事情，我們都不會忘記。」

蔣提到，他知道大家很生氣，有時候會很害怕，但要勇敢站出來，改變這一切，尤其手中這張選票有多麼珍貴，不僅支持好的施政，也會告訴中央政府，要謙卑、傾聽人民的心聲。

「台北市這座城市有偉大市民支撐，蔣萬安不是一個人，我有你們，蔣萬安競總成立正式吹起反攻的號角！」蔣萬安今天也在競總大聲高呼，蔣萬安有決心，也會拚盡全力，打贏這場關鍵選戰，「跟我們一起贏，好不好？」11月28日讓大家集中力量，團結一心，打贏這一場關鍵選戰，讓蔣萬安帶領台北，繼續大步向前走。