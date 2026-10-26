蘇巧慧、沈伯洋將再合體 辦「戒慎恐懼之夜」今晚名額開搶

雙北市長選情熱烈，綠營在部分民調表現亮眼，卻也戒慎恐懼。民進黨新北市長參選人蘇巧慧宣布將在11月6日與民進黨台北市長參選人沈伯洋再度合體舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」，引發網友好奇活動內容。蘇巧慧今天出席淡水水獺媽媽樂園萬聖狂歡派對受訪表示，這是為雙北網友舉辦的線下實體活動，將於今晚8時開放報名，並推出號召親朋好友報名的新玩法，號召人數最多的前10名可保證入場。

蘇巧慧表示，這次活動特別為雙北網友規畫，希望透過實體活動與大家互動。由於座位有限，預期報名可能很快額滿，鼓勵大家號召親朋好友一起參加，號召人數最多的前10名將可保證入場。

蘇巧慧指出，選戰期間，希望透過各式各樣更有活力、更有創意的方式，讓民眾感受到城市的不同面貌，未來如果她與沈伯洋有機會分別擔任雙北市長，希望讓城市充滿樂趣、活力與創意，也期待更多人加入。

蘇巧慧表示，希望透過這場活動凝聚更多民眾參與，並期待再過30天，雙北城市能迎接新時代。