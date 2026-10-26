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蘇巧慧、沈伯洋將再合體 辦「戒慎恐懼之夜」今晚名額開搶

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）、市議員參選人廖宜琨樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，蘇巧慧進場時支持者爭相爭取握手的機會。記者鄭超文／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）、市議員參選人廖宜琨樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，蘇巧慧進場時支持者爭相爭取握手的機會。記者鄭超文／攝影

雙北市長選情熱烈，綠營在部分民調表現亮眼，卻也戒慎恐懼。民進黨新北市長參選人蘇巧慧宣布將在11月6日與民進黨台北市長參選人沈伯洋再度合體舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」，引發網友好奇活動內容。蘇巧慧今天出席淡水水獺媽媽樂園萬聖狂歡派對受訪表示，這是為雙北網友舉辦的線下實體活動，將於今晚8時開放報名，並推出號召親朋好友報名的新玩法，號召人數最多的前10名可保證入場。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，這次活動特別為雙北網友規畫，希望透過實體活動與大家互動。由於座位有限，預期報名可能很快額滿，鼓勵大家號召親朋好友一起參加，號召人數最多的前10名將可保證入場。

蘇巧慧指出，選戰期間，希望透過各式各樣更有活力、更有創意的方式，讓民眾感受到城市的不同面貌，未來如果她與沈伯洋有機會分別擔任雙北市長，希望讓城市充滿樂趣、活力與創意，也期待更多人加入。

蘇巧慧表示，希望透過這場活動凝聚更多民眾參與，並期待再過30天，雙北城市能迎接新時代。

2026九合一選舉 新北市選舉 台北市選舉 蘇巧慧 沈伯洋

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