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脫西裝Dress code！蔡康永為蔣萬安待到最後 讚致詞有感情、活動成功

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
被問昨天微博聲明，蔡康永表示，因突發狀況暫時無法頻繁見面，要和對岸粉絲道別及道歉並說說話。記者許正宏／攝影
被問昨天微博聲明，蔡康永表示，因突發狀況暫時無法頻繁見面，要和對岸粉絲道別及道歉並說說話。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安今天舉行競總成立大會，知名主持人蔡康永也到場參與，有別於民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立時低調快閃，蔡今天下午3時抵達後一路待到活動結束，並接受媒體訪問，除了大讚蔣致詞很有感情、活動很成功外，被媒體詢問昨天微博聲明，蔡表示，因突發狀況暫時無法頻繁見面，要和對岸粉絲道別及道歉並說說話。

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蔡康永原先穿著黑色西裝抵達會場，不過主辦單位今天dress code是白色上衣，蔡到場後也脫下外套交給一旁同事，配合主辦單位變成穿白襯衫，對於今天感想，蔡康永說，他在沈伯洋那邊只有待10分鐘只聽了一位來賓說話，但今天待比較久，也讚嘆蔣萬安講話非常有感情，全場的人都有被帶動熱情跟希望，讓他覺得很欣賞，並直言是很成功的活動。

而鏡頭也捕捉到活動結束後，蔣萬安致詞時蔡康永跟一旁蔡詩萍稱讚蔣發言很好，蔣萬安也特別和蔡康永致意，蔡康永還原當下，因為蔡詩萍也負責寫過幾篇演講稿，所以就跟蔡說今天的演講稿很有力量。

面對昨晚發文，蔡康永表示，會發文主要還是希望能跟在大陸粉絲說一聲，大家很關心現在情況，他在那邊得到了很多的支持如果接下來比較少有機會見面的話，還是要和他們說一聲。被問這篇文是和大陸粉絲道別還是道歉，蔡康永說，道別跟道歉都有，突然不能夠去完成本來想好的工作，會使得合作方增加困擾，這個部分一定要道歉。

被問是否中國干預才發現這篇文，蔡康永說，一般民眾其實各自有很多事情要忙，不一定會很關心這件事情，他發的文章其實都是因為特定開頭的地方，表達如果很關心這件事的話其實就是單純對那些曾經喜歡他的粉絲說話。

台北市長蔣萬安今天舉行競總成立大會，知名主持人蔡康永也到場參與，有別於民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立時低調快閃，蔡今天下午3時抵達後一路待到活動結束。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安今天舉行競總成立大會，知名主持人蔡康永也到場參與，有別於民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立時低調快閃，蔡今天下午3時抵達後一路待到活動結束。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安今天舉行競總成立大會，知名主持人蔡康永也到場參與，有別於民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立時低調快閃，蔡今天下午3時抵達後一路待到活動結束，蔣萬安也下台與蔡互動。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安今天舉行競總成立大會，知名主持人蔡康永也到場參與，有別於民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立時低調快閃，蔡今天下午3時抵達後一路待到活動結束，蔣萬安也下台與蔡互動。記者許正宏／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 蔡康永 西裝

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