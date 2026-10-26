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彰化首次紙製遊具大冒險小朋友欲罷不能 「超級奶爸」魏平政同樂

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長參選人魏平政抱起參加兒童紙迷宮大冒險的孩子，不忘說「我的兒子才兩歲。」記者簡慧珍／攝影
彰化縣長參選人魏平政抱起參加兒童紙迷宮大冒險的孩子，不忘說「我的兒子才兩歲。」記者簡慧珍／攝影

國民黨青年事務發展委員會青年部策畫，與縣長參選人魏平政競選總部今合辦兒童紙迷宮大冒險，大型迷宮、套圈圈等紙製玩具相當安全，小朋友在家長、志工的協助下玩得欲罷不能，還能拿到甘蔗渣製成的吸管等小禮，趣味、實用又環保。

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魏平政競總協辦兒童紙迷宮大冒險，向員林市公所借龍燈公園作為遊戲場地，國民黨青發會青年部人員搭起紙製的大型迷宮、溜滑梯、套圈圈、籃球機、恐龍木馬和射機槍，今上午不到9點就有親子排隊等待進場，魏平政競總志工維持秩序和指導遊戲方法，讓小朋友玩得安全與盡興。

紙迷宮最吸引兒童，在紙板隔成的走道間奔跑找出口，不時跳起來相隔數道紙板向同伴打招呼，今彰化體感溫度破攝氏30度，小朋友幾乎每樣紙製遊具玩一遍以上，很快滿身大汗，家長拿魏平政競總贈送的紙扇、面紙為孩子搧涼及擦汗。

原訂捐發票送小禮，因到場親子逾500人，小朋友踴躍玩遊具，主辦單位臨時改為闖關送小禮，且不限通過的關數，都可獲贈縣議員曹嘉豪贊助的甘蔗渣製環保吸管，結果環保小禮分送一空，小朋友繼續闖關到活動中午12點截止還不停止，主辦單位配合延長到下午快1點讓小朋友都盡興離去。

縣長參選人魏平政的兒子僅兩歲，今活動現場陪伴小朋友玩紙遊具時，對上前要求握手、擁抱的孩子表現出「十足奶爸」溫馨態度，還跟家長分享女兒大學畢業、兒子才兩歲的親職經驗，逗得全場哈哈笑。不過魏平政說，今主題是環保，「愛地球、推動環保」不應止於口號，他若當選縣長，一定會要求相關單位多舉辦類似活動寓教於樂。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政

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