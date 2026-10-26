沈伯洋、蘇巧慧戒慎恐懼之夜今晚開放報名 靠這招可直接入場免抽籤

年底選戰倒數33天，民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧將於11月6日舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜。民進黨說，這是專為社群網友量身打造的實體應援派對，活動將於今（26）天晚間8點開放報名，民眾可拚運氣抽籤，或透過邀請好友加入參選人LINE帳號，最有號召力的前10名將直接保障入場資格。

民進黨指出，戒慎恐懼之夜主打創意與趣味，將從線上走到線下，與網友實體互動，現場將充滿活潑、有趣的驚喜環節；除了雙北市長參選人合體，也將邀請桃園市長參選人黃世杰及宜蘭縣長參選人林國漳共襄盛舉，四位正好都兼具律師身分，屆時將安排「法服時間」來服務線上線下的網友們。此外，主辦團隊也正積極邀請這段時間曾合作過的KOL們，一同前來同樂。

民進黨說，面對報名即將開放，沈伯洋坦言自己「擔心沒有人來」，希望支持者們踴躍報名；蘇巧慧則呼籲網友們今晚務必鎖定LINE準時報名，一同參與戒慎恐懼之夜。

主辦團隊表示，戒慎恐懼之夜自今晚8時起開放報名，民眾可至沈伯洋、蘇巧慧官方LINE帳號登記報名。由於現場座位有限，本次報名雙管齊下，民眾可拚運氣抽籤，或透過邀請好友加入候選人LINE帳號，最有號召力的前10名將直接保障入場資格。

團隊特別呼籲，報名時務必依據居住或戶籍地，擇一候選人的官方LINE帳號報名，重複報名者將會被系統直接剔除，失去抽籤與參賽資格。最終抽籤與競賽結果，將統一於11月3日公布；詳細活動卡司與精彩內容將陸續解鎖，邀請大家隨時鎖定官方社群帳號留意最新資訊，邀請所有「螺絲君」們一同戒慎恐懼、迎向勝利。