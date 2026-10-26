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楊文科走訪竹東、橫山、北埔輔選 喊話團結接棒「開創未來30年」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科肯定羅俊傑具博士學歷及科技專業背景，願意從科技領域投入公共事務，展現年輕世代關心家鄉、承擔責任的精神。圖／黨部提供
楊文科肯定羅俊傑具博士學歷及科技專業背景，願意從科技領域投入公共事務，展現年輕世代關心家鄉、承擔責任的精神。圖／黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天接連前往橫山鄉長參選人朱陳源競選服務處、北埔鄉三合一聯合競選總部及竹東鎮縣議員參選人羅俊傑競選總部成立大會站台輔選。楊文科強調，新竹縣正迎向人工智慧與產業轉型新時代，未來30年需要專業治理、地方團結與世代傳承，讓建設成果持續向前，為下一代開創更繁榮、幸福的未來。

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楊文科表示，從橫山的堅持、北埔的團結，到竹東的青年承擔，3場活動雖各有意義，目標都是讓地方持續進步、鄉親生活更好。他以「單絲不成線，獨木不成林」強調，地方建設不是靠一個人完成，而是縣府、鄉鎮公所、民意代表與基層共同努力的成果。

首站來到橫山鄉長候選人朱陳源競選服務處成立大會，楊文科以「守得雲開見月明」勉勵地方鄉親。他表示，地方發展難免面臨挑戰，越是困難，越需要堅定信念、勇敢向前，也肯定朱陳源願意承擔地方責任，期盼地方服務力量持續為橫山爭取建設。

隨後，楊文科隨後出席北埔鄉三合一聯合競選總部成立大會，與縣長參選人徐欣瑩、北埔鄉長參選人徐鏡明及縣議員王辰翔同台。他表示，北埔具深厚客家文化底蘊，未來應結合文化保存、觀光發展與基礎建設，並肯定徐鏡明投入地方服務、王辰翔積極深入基層，呼籲發揮客家「硬頸」精神，團結合作、共同承擔，延續地方建設。

楊文科第三站前往竹東鎮五穀宮前廣場，為縣議員參選人羅俊傑站台，肯定他具博士學歷及科技專業，投入公共事務、承擔地方責任。楊文科指出，竹東、五峰仍面臨交通、教育、醫療等課題，未來都市規畫、交通改善及民生建設，需縣府、鎮公所與民意代表共同努力。

談及縣政傳承，楊文科肯定徐欣瑩具交大博士學歷，曾任2屆新竹縣議員及2屆立法委員，兼具理工專業、地方服務與中央問政經驗。他表示，新竹縣從傳統農業社會發展為國際科技重鎮，仰賴長期規劃與持續建設，面對AI時代，更要回應交通、教育、產業轉型及城鄉均衡等挑戰。

楊文科以「守得雲開見月明」勉勵地方鄉親。他表示，地方發展難免面臨挑戰，越是困難，越需要堅定信念、勇敢向前。圖／黨部提供
楊文科以「守得雲開見月明」勉勵地方鄉親。他表示，地方發展難免面臨挑戰，越是困難，越需要堅定信念、勇敢向前。圖／黨部提供

楊文科強調，新竹縣正迎向人工智慧與產業轉型新時代，未來30年需要專業治理、地方團結與世代傳承。圖／黨部提供
楊文科強調，新竹縣正迎向人工智慧與產業轉型新時代，未來30年需要專業治理、地方團結與世代傳承。圖／黨部提供

楊文科出席北埔鄉三合一聯合競選總部成立大會，與縣長參選人徐欣瑩、北埔鄉長候選人徐鏡明及縣議員王辰翔共同參與。圖／黨部提供
楊文科出席北埔鄉三合一聯合競選總部成立大會，與縣長參選人徐欣瑩、北埔鄉長候選人徐鏡明及縣議員王辰翔共同參與。圖／黨部提供

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