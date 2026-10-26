影／「洋流」外溢南投？許淑華、温世政為沈伯洋交鋒

南投縣長許淑華今與南投市長張嘉哲成立聯合競總，對手温世政則大打「洋流牌」發放飄帶及文宣小物，力拚地方選票。對此，許淑華認為，地方選舉應強調個人特色和政見，才能打動民心。溫世政則回應，已提出許多政見，許應該都知道。

許淑華、張嘉哲今在縣立棒球場停車場舉辦聯合競選總部大會，其餘12鄉鎮長參選人全員到齊，展現大團結氣勢，前縣長林明溱、黨內立委羅廷瑋等也現身站台，現場湧入逾5000人相挺，氣勢高昂，許也喊出年底選舉「13＋1」全壘打。

對於台北市長參選人沈伯洋民調超越台北市長蔣萬安，民進黨縣長參選人温世政近日大打「洋流牌」，今與縣議員吳棋楠發放自製「政波」、「洋流」飄帶及風車等文宣小物，似乎有意藉著沈伯洋聲量及「洋流」效應拉抬選情，力拚地方選票。

對此，許淑華表示，台北市長選舉近期幾份民調取樣上仍有待商榷，而民調都有其參考價值，她也尊重蔣市長對選戰策略的調整。先前雖然有聽聞沈伯洋的母親是埔里人，也曾經去了解過，但仍不知道沈母當初是住在埔里的哪裡。

而人難免會希望靠著人氣高的政治人物或議題來增加自身聲量，對手近日因此頻打「洋流牌」盼刺激選情，但回歸地方選舉，她認為，温醫師應強調個人特色，要提出對南投發展的政見、想法或具體解方，才能真正打動選民的心。

對此，温世政回應，沈母是埔里人，毋庸置疑，他和沈伯洋更有很多特質相似，也都盼為家鄉服務，而他提出垃圾堆積解方、敬老卡加碼、設高齡醫學中心、高科技園區，以及擴大假牙補助且可做單顆假牙等政見，許淑華應該也都知道。

民進黨縣長參選人温世政（左）今在南投市發放自製「政波」、「洋流」飄帶及風車等文宣小物。圖／温世政競選團隊提供

民進黨縣長參選人温世政近日大打「洋流牌」，南投縣長許淑華認為，應強調個人特色和政見。圖／讀者提供

民進黨縣長參選人温世政（右3）今在南投市發放自製「政波」、「洋流」飄帶及風車等文宣小物。圖／温世政競選團隊提供

民進黨縣長參選人温世政（右3）今與黨內參選人發放自製「政波」、「洋流」飄帶及風車等文宣小物。圖／温世政競選團隊提供