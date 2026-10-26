快訊

原廠藥換學名藥害血壓、血脂飆高？醫揭關鍵：先查這2件事

中職／前36年只有5人 郭天信、李凱威都集2次盜壘失敗寫史上首見紀錄

太陽能模組廠茂迪公告 董事李智貴逝世

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「洋流」外溢南投？許淑華、温世政為沈伯洋交鋒

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華與南投市長張嘉哲拚連任，今在縣立棒球場停車場舉辦聯合競選總部大會，支持者湧入相挺。圖／國民黨南投縣黨部提供
南投縣長許淑華與南投市長張嘉哲拚連任，今在縣立棒球場停車場舉辦聯合競選總部大會，支持者湧入相挺。圖／國民黨南投縣黨部提供

南投縣長許淑華今與南投市長張嘉哲成立聯合競總，對手温世政則大打「洋流牌」發放飄帶及文宣小物，力拚地方選票。對此，許淑華認為，地方選舉應強調個人特色和政見，才能打動民心。溫世政則回應，已提出許多政見，許應該都知道。

2026九合一選舉

許淑華、張嘉哲今在縣立棒球場停車場舉辦聯合競選總部大會，其餘12鄉鎮長參選人全員到齊，展現大團結氣勢，前縣長林明溱、黨內立委羅廷瑋等也現身站台，現場湧入逾5000人相挺，氣勢高昂，許也喊出年底選舉「13＋1」全壘打。

對於台北市長參選人沈伯洋民調超越台北市長蔣萬安，民進黨縣長參選人温世政近日大打「洋流牌」，今與縣議員吳棋楠發放自製「政波」、「洋流」飄帶及風車等文宣小物，似乎有意藉著沈伯洋聲量及「洋流」效應拉抬選情，力拚地方選票。

對此，許淑華表示，台北市長選舉近期幾份民調取樣上仍有待商榷，而民調都有其參考價值，她也尊重蔣市長對選戰策略的調整。先前雖然有聽聞沈伯洋的母親是埔里人，也曾經去了解過，但仍不知道沈母當初是住在埔里的哪裡。

而人難免會希望靠著人氣高的政治人物或議題來增加自身聲量，對手近日因此頻打「洋流牌」盼刺激選情，但回歸地方選舉，她認為，温醫師應強調個人特色，要提出對南投發展的政見、想法或具體解方，才能真正打動選民的心。

對此，温世政回應，沈母是埔里人，毋庸置疑，他和沈伯洋更有很多特質相似，也都盼為家鄉服務，而他提出垃圾堆積解方、敬老卡加碼、設高齡醫學中心、高科技園區，以及擴大假牙補助且可做單顆假牙等政見，許淑華應該也都知道。

民進黨縣長參選人温世政（左）今在南投市發放自製「政波」、「洋流」飄帶及風車等文宣小物。圖／温世政競選團隊提供
民進黨縣長參選人温世政（左）今在南投市發放自製「政波」、「洋流」飄帶及風車等文宣小物。圖／温世政競選團隊提供

民進黨縣長參選人温世政近日大打「洋流牌」，南投縣長許淑華認為，應強調個人特色和政見。圖／讀者提供
民進黨縣長參選人温世政近日大打「洋流牌」，南投縣長許淑華認為，應強調個人特色和政見。圖／讀者提供

民進黨縣長參選人温世政（右3）今在南投市發放自製「政波」、「洋流」飄帶及風車等文宣小物。圖／温世政競選團隊提供
民進黨縣長參選人温世政（右3）今在南投市發放自製「政波」、「洋流」飄帶及風車等文宣小物。圖／温世政競選團隊提供

民進黨縣長參選人温世政（右3）今與黨內參選人發放自製「政波」、「洋流」飄帶及風車等文宣小物。圖／温世政競選團隊提供
民進黨縣長參選人温世政（右3）今與黨內參選人發放自製「政波」、「洋流」飄帶及風車等文宣小物。圖／温世政競選團隊提供

南投縣長許淑華（右）與南投市長張嘉哲（左）拚連任，今成立聯合競選總部，立委馬文君（中）到場站台力挺。圖／國民黨南投縣黨部提供
南投縣長許淑華（右）與南投市長張嘉哲（左）拚連任，今成立聯合競選總部，立委馬文君（中）到場站台力挺。圖／國民黨南投縣黨部提供

2026九合一選舉 南投縣選舉 許淑華 温世政 沈伯洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

評洋流…蔡壁如任江啟臣總顧問：聲量不等於選票

蔣萬安競總成立…三子再合體 在野大團結

台北市長選舉將辯論 吳宗憲請沈伯洋幫忙問林國漳：為何不敢辯論

選縣市長不是選口才！選戰倒數40天，如何說進選民心裡？ ——從蔣萬安、沈伯洋的專訪，看候選人的選戰語言與精準溝通

相關新聞

蔡康永來了！黑西裝黑帽進蔣萬安競總成立會場 脫外套穿白衣聽講

台北市長蔣萬安今天舉行競選總部成立大會，稍早知名主持人身穿黑西裝抵達會場，面對媒體提問僅表示，會後再談，隨即進入會場。

超熱情！蔣萬安進會場走了20分鐘 新北宜蘭桃園竹市參選人都來了

年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今成立，支持者相當熱情，包括先前公開表態力挺的藝人李明依，今天也現身競總成立。

支持者悶壞了！蔣萬安競總成立人潮擠爆 身穿白色上衣力挺連任

年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今天成立，會年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今天成立，會場位於敦化國中，下午兩時活動才開始，不過中午起，人潮已經陸續湧入，許多支持民眾悶壞了，用自己的方式表達支持力挺蔣萬安連任。

韓國瑜：95％媒體都在攻擊蔣萬安 全部都在「捧一個人」

台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競選總部成立大會。立法院長韓國瑜出席致詞，95％媒體網路集中火力攻擊蔣萬安、全部都在捧一個人，「打在任何人身上，都會讓天使變成魔鬼。」更問賴清德總統，當年和前總統蔡英文競選時，遭網軍攻擊，更應該發揮良心，「將來哪個候選人出來，就跟緬甸詐騙園區用電擊棒電一樣，把反對黨候選人電得哇哇叫，這不是民主。」

挺台北安可！蔣萬安競總成立 主辦宣布下午三點多「已破3萬人」

台北市長蔣萬安今天競選總部成立，支持者穿著白色上衣熱情相挺，活動會場敦化國中人潮擠爆，下午15時左右，主辦單位宣布，現場人數已經破3萬人，台中市長盧秀燕到場時，也受到現場支持者熱情歡迎，許多人要求與盧媽合照。

蔣萬安競總成立大會 黃國昌「這原因」站台喊：站出來對抗惡霸政府

台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競總成立大會。民眾黨主席黃國昌率先致詞，他說，今天站在這裡就是要報告，這次選擇正直、善良，無法容忍欺騙、繼續偽裝下去；當他看到柯文哲主席過去留下的建設，在蔣萬安任內一棒接一棒完成感到欣慰，呼籲支持者這次勇敢站出來，對抗惡霸政府。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。