盧秀燕嘆民進黨全黨打一人 籲支持者拿出行動力為蔣萬安拉票

台北市長蔣萬安今天舉行競選總部成立大會，現場超過3萬人聚集，藍營大咖也齊聚為蔣助陣，身兼蔣競總主委、台中市長盧秀燕更直呼看到人潮，感動到說不出話，感嘆蔣面對前所未有艱困選舉，民進黨為把蔣鎖在首都全黨打一人，呼籲支持者把擔憂、焦慮化為行動力，幫蔣拉票、催票，讓「台北安可」。

盧秀燕一上台直呼感動到說不出話來，因前幾天颱風天蔣萬安都在坐鎮防颱，加上天氣狀況不穩，身為競總主委到今天早上都還很擔心人會不會來，到現場看見不僅老年人、中年人、小朋友都到現場了，所有人都來為蔣打氣。

盧秀燕說，過去四年台北作為首善之都，蔣萬安更把台北做成龍頭，除了輝達進駐台北打造AI台北，台北大巨蛋也在蔣萬安任內成功落成成功凝聚所有棒球迷、台北人、台灣人心。話鋒一轉，盧秀燕也劍指中央，當時預算編了40億要讓孩子有免費牛奶，但發了2次引起家長、教職員怨氣連連，當時蔣萬安找了幾個縣市首長一同討論，改由地方政府自己發，並在短短時間內成功上路，蔣萬安比中央行政院還棒更有能力。

盧秀燕批評，民進黨為了把蔣萬安鎖在首都避免外溢，傾全黨之力包含總統、行政院打一人，讓蔣萬安面臨前所未有艱困選舉，呼籲民眾把擔憂、焦慮化為行動力，相信蔣萬安幫他拉票、催票，讓蔣萬安在台北能夠繼續「安可」。