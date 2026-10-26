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韓國瑜：95％媒體都在攻擊蔣萬安 全部都在「捧一個人」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午競選總部成立，支持者擠爆會場，三子也合體。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今天下午競選總部成立，支持者擠爆會場，三子也合體。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競選總部成立大會。立法院長韓國瑜出席致詞，95％媒體網路集中火力攻擊蔣萬安、全部都在捧一個人，「打在任何人身上，都會讓天使變成魔鬼。」更問賴清德總統，當年和前總統蔡英文競選時，遭網軍攻擊，更應該發揮良心，「將來哪個候選人出來，就跟緬甸詐騙園區用電擊棒電一樣，把反對黨候選人電得哇哇叫，這不是民主。」

2026九合一選舉

韓國瑜說，蔣萬安這幾個月額頭是被太陽曬黑、還是被抹黑都分不清楚，現在全國95%網路媒體集中火力攻蔣萬安、打開談話性節目也是圍攻蔣萬安，這不叫民主，這叫政治抹殺；反過來95％媒體網路都捧一個人。「打在任何人身上，都會讓天使變成魔鬼。」

他說，蔣萬安一路學經歷，清清白白、坦蕩、人長得清秀，充滿陽光、健康、正能量，最怕選舉一到，全面抹黑來，產生動搖，堅信台北一代一代努力，台灣民主天花板開始漏水，不僅立委三讀通過法案，行政院長不副署、新聞95％媒體被壟斷，網路攻擊鋪天蓋地。

他問，請教賴清德總統，當時跟前總統蔡英文競選時，被網軍打得滿地找牙時，怎麼說。而現在看到網軍這樣攻擊蔣萬安、攻擊其他縣市長所有候選人，應該發揮良心，民主不能走到病態發展，將來哪個候選人出來，就跟緬甸詐騙園區用電擊棒電一樣，把反對黨候選人電得哇哇叫，這不是民主。

韓國瑜說，唯一能證明，就是用手上這張票，全力支持蔣萬安，用台北市民智慧、判斷、選票，證明台灣社會永遠邪不勝正。蔣萬安的善良不能被欺負，颱風來了，為了整頓樹木，就被說是中共無人機攻擊台北、裡應外合，這個社會怎麼變成這樣。

韓國瑜說，蔣萬安這幾年燈亮路平水溝通之外，輝達、牛奶、大巨蛋都是全力以赴。交通建設、社區防災、捷運網路規劃、老舊住宅翻新，怎麼能用新聞抹黑。

他說，台灣民主不能開倒車，做蔣萬安後盾，用台北市民高素質判斷誰是天使、誰是魔鬼，支持正派蔣萬安。

台北市長蔣萬安今天下午競選總部成立，支持者擠爆會場。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今天下午競選總部成立，支持者擠爆會場。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 韓國瑜 媒體 競選總部 網軍

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