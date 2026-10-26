許淑華南投市聯合競總成立 温世政發放政波及洋流飄帶

爭取連任的國民黨南投縣長許淑華今天與南投市長張嘉哲舉辦聯合競選活動，近6000人相挺。民進黨南投縣長參選人温世政則發放「政波」及「洋流」飄帶，吸引許多支持者索取。

許淑華南投市聯合競選總部成立大會今天舉行，國民黨南投縣黨部主委游顥與國民黨立委馬文君、前南投縣長林明溱等人站台，13鄉鎮市長參選人皆到齊。由游顥授予戰旗給許淑華與張嘉哲，宣示縣市攜手、延續建設決心。

許淑華表示，南投市是她政治之路的起點，24年從議員、市長、立委走到縣長，感謝大家一路相挺；這4年來，縣府解決多年用地問題、推進南投市轉運站規劃，推動定點臨托等減輕家庭育兒負擔，為青年在地安居樂業創造更多機會，並朝「一國中學區一長照」目標邁進，南投市樂活運動館也積極興建中。

温世政下午則在南投縣議員吳棋楠服務處，與民進黨南投市長參選人沈夙崢、民進黨立委羅美玲等人發放「政波」及「洋流」飄帶、「洋流」小風車等小物。温世政表示，「政波」以「希望匯聚成流，改變擴散成波」為主軸，英文名稱為Change Vibe，象徵改變的訊號，代表每個人都能成為推動地方進步的力量。

温世政表示，他從醫30多年，長期在第一線照顧病患，投入縣長選舉後，希望將醫師專業與照顧人的精神帶進縣政，積極回應鄉親在交通、醫療、就業及地方發展需求。改變南投需要更多人參與，希望關心南投的力量持續匯聚，攜手為地方創造更好的未來。