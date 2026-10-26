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三子合體！侯友宜諷對手「講甲喙角專泡」：大家需好好做代誌的蔣萬安

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天競總成立，「燕子、禿子、漢子」三子再度合體，新北市長侯友宜致詞時，細數蔣萬安上任後，雙北合作具體成果。圖／截自現場直播
台北市長蔣萬安今天競總成立，「燕子、禿子、漢子」三子再度合體，新北市長侯友宜致詞時，細數蔣萬安上任後，雙北合作具體成果。圖／截自現場直播

台北市長蔣萬安今天競總成立，「燕子、禿子、漢子」三子再度合體，新北市長侯友宜致詞時，細數蔣萬安上任後，雙北合作具體成果，包括捷運萬大線明年底完工、還有他最盼望的民生汐止線也啟動，「大家需要的是一位『好好做代誌』的蔣萬安市長」，痛批對手只會「講甲喙角專泡(台語)」。

2026九合一選舉

蔣萬安競選總部成立今天下午兩時活動開始，大約下午三時多，盧秀燕、侯友宜、韓國瑜陸續到場，侯友宜致詞表示，他當市長講很久的汐東線終於動工，但其實他最盼望的不只是汐東線，而是民生汐止線，才能讓新北市民不會到東湖就沒有了，是蔣萬安讓民生汐止線再造，這就是蔣萬安的魄力。

另外，大家也看到蔣萬安做事的努力，包括萬大線雙北相當重要的一條捷運，蔣常常到工地巡視，跟所有捷運夥伴並肩作戰，他也常陪著一起視察，現在萬大中和線明年底就會完工，這也是雙北合作最重要的典範；還有中和光復線，跟別人要合作不是很簡單，不過他跟蔣萬安合作無縫。

李四川也讚美新北市長參選人李四川是會做事的人，他這一棒要交棒給認真打拚的李四川，「李四川就是會做事的品牌」，而這個品牌到台北市，也就是蔣萬安這四年執政時間。要大家記得一定要同心齊力，雙北一定是「李四川一票、蔣萬安一票」，大家攜手再度共創雙北的榮華。

侯友宜也暗批民進黨沈伯洋，有人「講得嘴巴都是泡(台語)」，說到做事沒半步，都是空口白話，「我們需要好好做代誌的蔣萬安市長」，不要聽人家在那些五四三，吹牛的話不要聽，要看蔣萬安做了多少事，他以新北市長的角度，看到蔣萬安做了非常多事，各種風雨、造謠，大家一定要堅定支持蔣萬安「支持蔣萬安，凍蒜」。

侯最後也拜託大家，11月28日大家一定要幫蔣萬安、李四川、張善政謝國樑拉票催票投票，讓四個市長再度當選，四個市長再度合作，讓雙北成為台灣的領頭羊，讓基北北桃區域治理，成為國際典範。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 侯友宜 盧秀燕 韓國瑜 汐東線

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