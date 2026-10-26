蘇清泉稱沒小孩不知養兒苦 周春米：應鄭重向社會大眾道歉

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉稱現任屏東縣長周春米沒小孩不知養兒苦，他昨天為此致歉。周春米今天表示，女性生養小孩很辛苦，但女性價值非僅止於此，蘇應更鄭重向社會大眾道歉。

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席在台大醫院國際會議中心舉辦的「女力後援會」活動，副總統蕭美琴、周春米，以及同黨籍台中市長參選人何欣純、嘉義市長參選人王美惠都出席力挺。

沈伯洋會前接受媒體聯訪表示，「洋流」本來就在全台，只是今天活動辦在台北，所以大家齊聚一堂，共同探討女力政策、議題，以及各縣市標準如何一致，以照顧更多女性。

媒體詢問，如何看各縣市「洋流」外溢效應。何欣純表示，「洋流」就是一股暖流，溫暖流遍整個台灣，非常正向溫暖，也令人期待，今天大家齊聚一堂加油打氣，因自己隸屬新潮流，「洋流新潮、台灣會更好」，希望趁這股暖流，讓台灣全面向上更好。

周春米接著說，「台北有洋流，台灣南端有黑潮」，都是非常感動人心，沈伯洋是她的台大學弟，今天受鄉親所託北上力挺，沈伯洋帶起全台討論各項公共政策，是這次選舉很大的轉變。

王美惠笑說，服務處近來接到電話，都是在問沈伯洋何時要來嘉義，可見這次選舉很不同，「洋流」溫暖各處。

媒體追問，蘇清泉昨天廟口開講，提及「我們的縣長、我們的領導人，沒有養過小孩，可憐，所以不知道養孩子及教育小孩的辛苦。」引發爭論。蘇清泉昨天深夜在臉書（Facebook）提及，「對於提到對手沒有養育過孩子的事，倘若用詞上讓對手有不適的地方，表示歉意。」

周春米認為，蘇清泉此番發言就是非常極端、歧視的語言，應向社會和女性道歉，女性生養小孩很辛苦，但女性價值非僅在生養小孩，蘇清泉應更鄭重向社會大眾道歉。

沈伯洋也說，從整件事可看到，對手陣營歧視性言語常脫口而出，有時就反映他們對整個性別意識和婦權不了解，要時常將性別、弱勢照顧放在心裡，講述相關言論才會更加適當。

何欣純表示，聽到蘇清泉的言論，身為女性對周春米感到不捨，認為所有的女性都有自己的選擇權，也有沒辦法選擇之處，但都不該成為被攻擊之事。