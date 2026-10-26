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中市大肚座談又被摸鼻子 江啟臣怪這個人但說能配合

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣的大鼻子最近成選戰話題，他今受訪時說，只要大家覺得能夠帶給他們好運，他都能夠配合。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣的大鼻子最近成選戰話題，他今受訪時說，只要大家覺得能夠帶給他們好運，他都能夠配合。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣的大鼻子最近成選戰話題，許多人想要摸一下沾些好運。江啟臣今受訪時說，只要大家覺得能夠帶給他們好運，他都能夠配合。

2026九合一選舉

日前有命相師說江啟臣的鼻子鼻樑挺直、鼻頭有肉，在面相學中代表著執行力堅定、意志力極強。還有人衍生說是有福氣，「會當選」。昨天他參加市議員劉士州的競選總部成立時，市長盧秀燕還特地幫他說，為了保護好江的鼻子，台上台下僅限5人可摸。不過，江啟臣才一下了台，就有民眾想摸，打破了5人的限制。

江啟臣下午到大肚區參加地方座談，受訪時被問到這個問題。他笑著說，鄉親們喜歡就好了，因為他們覺得他的鼻子大。這都要怪立法院長韓國瑜給他取了一個「大鼻子」的封號。

他說，大家也的確看到他的鼻子比較大，覺得大富大貴、有福氣，都想要摸一下。只要大家覺得能夠帶給他們好運，他都能夠配合。剛剛去抽獎時還被人家摸了一下；有一些是好奇，不過大家高興就好了。

2026九合一選舉 台中市選舉 江啟臣 競選總部 韓國瑜 盧秀燕

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