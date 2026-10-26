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柯志恩推全新宣傳影片 賴瑞隆公布車掃路線

中央社／ 高雄26日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）26日推出全新宣傳影片，以「山、海、港、科、城」5大城市意象，描繪高雄未來發展藍圖。（柯志恩辦公室提供）中央社
國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）26日推出全新宣傳影片，以「山、海、港、科、城」5大城市意象，描繪高雄未來發展藍圖。（柯志恩辦公室提供）中央社

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天推出全新宣傳影片，描繪高雄未來發展藍圖。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天公布明天號次抽籤後的車掃路線，也呼籲民眾把剛出爐的號碼分享給更多人。

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柯志恩今天推出全新宣傳影片，以「山、海、港、科、城」五大城市意象，描繪高雄未來發展藍圖。柯志恩說，走遍高雄38區，看見高雄有太多可以發展得更好的地方，她提出「五區均衡」政策，希望讓高雄的每一區都能擁有發展舞台。

在山的篇章中，柯志恩指出，未來將建構「智慧慢行接駁網絡」，推動旅遊從「路過觀光」轉向「駐點經濟」，讓東九區成為值得專程造訪的觀光目的地。在海的篇章中，未來將結合文化與商業，推動傳統漁市轉型、智慧漁港計畫等。

針對港區發展，柯志恩指出，未來應持續強化港口產業服務，成為企業、資金與人才進駐的國際門戶。在科技篇章中，除持續深化半導體、航太、軍工及電動車等產業供應鏈，也要推動「高雄海空無人載具科技產業廊帶」等。

對於承載高雄歷史記憶的舊城區，柯志恩說，將讓商圈重拾活力，提出透過青創獎勵與都市更新，創造讓老店能傳承、新創得以孵化的發展環境；並引進A級商辦、國際星級酒店及跨國企業總部，提升城市商務機能。

賴瑞隆今天則在臉書（Facebook）發文表示，明天是抽號次日，抽籤後，預計上午9時30分起將展開車隊掃街，把剛出爐的號碼帶上高雄街頭，向大家問好。

賴瑞隆並公布車掃路線，並拜託市民把剛出爐的號碼分享給親朋好友，讓更多人第一時間記住號碼、支持賴瑞隆。也提醒民眾明天車掃沿途應援不跟車，「祝福免鞭炮，用掌聲加尖叫」。

此外，爭取連任的民進黨高雄市議員陳慧文今天推出3D互動網站，公開政見、政績，並結合賴瑞隆47項政見，以致敬民進黨台北市長參選人沈伯洋「政策島」的方式，展現鳳山車站、美麗島雜誌社、五甲龍成宮等高雄地標模型。

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 賴瑞隆

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