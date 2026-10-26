扶輪社、獅子會等4大社團支持 劉建國喊打造醫療照護園區留住青年

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天獲扶輪社、獅子會、青商會及同濟會等4大國際社團成員成立後援會力挺。劉建國表示，若當選縣長，將把社團長期投入公益、社區服務及弱勢關懷的精神帶入縣政，並加速推動雲林醫療照護產業園區，結合高齡醫學研究與醫院建設，盼提升長者照護品質，也為青年創造就業機會。

今天成立後援會的成員來自扶輪社、獅子會、青商會及同濟會，涵蓋企業經營者、工廠負責人等不同領域人士，北港鎮長參選人吳雅雯、斗六市長參選人尹令瑛也到場參與。

劉建國表示，他自身是同濟會成員，也是青商會顧問，長期與社團夥伴投入公益、弱勢關懷、社區服務及兒童福利等工作，也持續關注地方產業、高齡照護與社區福利議題。他希望透過不同領域人士交流，盤點雲林面臨的問題，凝聚共識，提出具體可行的解決方案。

劉建國指出，過去雲林與嘉義發展條件相近，但近年在產業發展及老人福利照護等方面，兩地差距逐漸擴大，他認為，4大社團成員來自不同產業，具備各自的專業與經驗，若能整合民間力量，將有助於雲林尋找新的發展方向。

他指出，應加快推動雲林醫療照護產業園區，結合國家高齡醫學暨健康福祉研究中心營運，以及台大醫院虎尾院區二期建設，吸引醫療、健康及照護相關產業進駐，不僅能提升長者健康照護與福利，也可創造青年就業機會、改善薪資條件，減少人才及人口外流，將雲林打造為高齡友善與健康照護的示範縣市，讓孩子、青年到長輩都能安心生活。

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天獲扶輪社、獅子會、青商會及同濟會等4大國際社團成員成立後援會力挺。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長參選人（右二）劉建國今天獲扶輪社、獅子會、青商會及同濟會等4大國際社團成員成立後援會力挺。記者陳雅玲／攝影