侯友宜站台蔣萬安競總喊「我要交棒了」 力挺李四川延續雙北合作

台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競選總部成立大會，新北市長侯友宜到場站台，回顧自己在新北從副市長到市長服務16年，感性表示「我的棒子要交棒了」，並力挺國民黨新北市長參選人李四川接棒。他也細數與蔣萬安合作推動汐東線、民生線及萬大中和樹林線等捷運建設，強調雙北早已是共同生活圈，未來應延續合作，讓雙北成為台灣發展的領頭羊。

蔣萬安今天成立連任競選總部，除侯友宜外，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨新北市長參選人李四川等人也到場站台。侯友宜表示很高興能與蔣萬安攜手，過去4年他在新北、蔣萬安在台北，兩座城市的生活圈密不可分，許多重大建設也需要跨市合作。

侯友宜說，自己從新北市副市長一路做到市長，在新北服務16年，一輩子主要做過兩種工作，一個是警察、刑警，另一個就是在新北服務市民。如今即將卸任，他感謝市民多年來的支持，也再次表態要將市政交棒給李四川。

侯友宜指出，李四川曾在雙北、高雄及中央服務，擁有豐富的工程與行政經驗，對地方建設相當熟悉，自己希望將多年累積的施政成果交給有經驗的人繼續推動。

談到雙北合作，侯友宜以捷運建設為例，指出汐東線歷經20多年終於動工，但自己更期盼後續民生線能夠推動，讓汐止及基隆民眾往返台北更加便利。他表示，蔣萬安上任後給予充分支持，雙北也持續協調相關路線規畫，肯定蔣萬安推動跨市合作的魄力。

侯友宜也提到萬大中和樹林線，表示這條捷運對雙北交通相當重要，蔣萬安經常到工地視察，與工程團隊共同面對施工問題。他認為，雙北能夠持續合作推進工程，就是跨縣市治理的具體成果。

侯友宜表示，從政多年，看過不少人只會講話、提出各種想法，卻沒有真正把事情做好，城市需要的是能夠落實建設、做出成果的市長。他肯定蔣萬安過去的施政表現，呼籲民眾不要只聽選舉期間的各種批評，而應檢視市長實際做了哪些事情。

面對年底選舉，侯友宜呼籲民眾11月28日出門投票，支持蔣萬安連任，也支持李四川接棒新北。他強調，雙北合作對北台灣千萬人口的生活相當重要，希望未來兩座城市能繼續攜手推動交通及各項建設，讓跨縣市合作持續下去。