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高虹安幼教補教後援會成立 擬推新竹好學2.0
爭取連任的新竹市長高虹安今天成立幼教暨補教後援會。她表示，未來將推動「新竹好學2.0」，包括科技雙語學校、補助私立幼兒園監視錄影設備及增設2歲專班等政見。
高虹安幼教暨補教後援會今天舉辦成立大會，數百名幼教、補教界代表出席。高虹安授戰旗予幼教後援會總召集人鄭良儀、補教後援會總召集人邱昌其，前教育部長吳清基也到場力挺。
吳清基致詞表示，一個城市因為有科技會繁榮，因為有教育會偉大，高虹安以科技教育治理城市，讓人看到孩子的希望與未來，呼籲民眾支持高虹安連任。
高虹安致詞表示，市府過去推動「新竹好學1.0」，包括18校24棟校舍新建及整建、28校通學步道改善，並完成「班班有大屏」、成立新竹市首所數位實驗高中，推動建華國中改制為完全中學。
高虹安指出，未來將持續推動「新竹好學2.0」，包括「K-12科技雙語學校」等教育政策。幼教方面，將補助私立幼兒園監視錄影設備、優化教學設施與環境，並增設2歲專班。
高虹安說，未來4年將持續辦理育兒津貼及教育支持，並舉辦80場以上教保專業研習，持續與幼教及補教界合作。
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