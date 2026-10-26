綠營彰化「超強母雞帶小雞」激藍軍危機意識 反向操作打選戰

彰化縣彰化、員林兩市的市長選舉，民進黨搭配「最強母雞」縣長參選人陳素月，喊出「1票縣長、1票市長」挑戰國民黨兩名強將，讓藍軍壓力倍增，把市長選舉規格拉高到縣長層級，同時密切與縣長參選人魏平政聯手進擊，「縣長選贏市長就贏」。

民進黨彰化市長人選今年元月拍板定案，提名31歲縣議員黃柏瑜，員林市長人選則幾經協調，7月徵召員林市大明里長張政岳出馬。黃柏瑜擔任一屆縣議員，服務地方近4年，而張政岳當兩任里長有近8年從政經驗；國民黨彰化市長參選人陳文賓連任5屆市民代表，又是現任市代會主席，而員林市長參選人凃俊任曾任一屆市代、兩屆縣議員。兩相對照，從事公職資歷藍勝於綠。

黃柏瑜選舉看板標榜「少年市長」，訴求年輕選票，張政岳宣傳8年基層政績爭取選民認同，兩人從政時間均不如對手，被地方政壇視為「跳級」，但有縣長參選人陳素月加持，在彰化市提出「縣市同心，彰化加速」，在員林市主打「縣市一條心，員林岳進步」，藉由縣長選舉聲勢拉抬兩名市長參選人選情。

地方政壇人士指出，國民黨兩名市長參選人雖有較豐富服務資歷和選舉經驗，對「超級母雞」陳素月帶領兩市市長參選人的影響力道均不敢大意，特別在綠營喊出「1票縣長、1票市長」，以民進黨團結的選民政黨個性，綠營兩名市長竹選人得票數恐超乎預期，可能讓國民黨原本看好的局面卻翻盤。

陳文賓、凃俊任感受極大壓力，已與縣長參選人魏平政聯手出擊。魏平政在彰化、員林兩市的知名度或許落後陳、凃二人，可是魏平政有國民黨中央強力輔選，黨主席鄭麗文親掛魏平政競選總部主委，三番兩次來彰化助講，滿滿關愛眼神傾注魏平政，「月暈效應」使同台的陳文賓、凃俊任能見度大幅提高，凝聚藍營支持。

政壇人士表示，不僅陳文賓、凃俊任，要和縣議員謝典霖競爭下屆縣議長的副議長許原龍也對魏平政遞出橄欖枝，競總成立和平日競選活動都會邀請魏同台，國民黨「很強的小雞帶母雞」跟民進黨「超級母雞帶小雞」形成對比，雙方突破瓶頸仍有待努力。