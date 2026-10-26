彰化縣長選將連假更忙 陳素月挺農產、魏平政陪親子、邱建富廟口開講

颱風假及光復節4天連假，今天最後一天，民進黨彰化縣長參選人陳素月現身在彰化市農會舉辦的農特產成果展，還自掏腰包採購，國民黨參選人魏平政則在員林市龍燈公園參加「兒童紙迷宮大冒險」活動，無黨籍參選人昨晚在花壇文德宮舉辦盛大的廟口開講活動。

陳素月今天一大早到市農會參加「農業產業文化活動行銷展售會暨農業推廣聯合成果展」，為在地青農與產銷班加油打氣，陳素月為協助農民行銷產品，自掏腰包採購農特產品，發揮「母雞」角色，同行縣議員參選人楊子賢、李成濟及彰化市長候選人黃柏瑜等人，也紛紛加入採買行列，眾人手提大包小包農特產品，為活動現場注入滿滿買氣與人情味。

陳素月表示，支持在地農業不用口號，身體力行掏腰包就是最直接的肯定；未來若能入主縣府，一定會持續拓展彰化農特產品的行銷通路，為農民創造更好收益，讓全台灣甚至國際市場都能看見彰化的農業實力。

國民黨彰化縣長參選人魏平政與國民黨青年事務發展委員會青年部，今天上午在員林市龍燈公園廣場舉辦「兒童紙迷宮大冒險」活動，安排多項大型紙製遊戲與環保有關攤位供參與者使用，吸引大批家長攜帶小朋參與。

魏平政表示，當選縣長後，一定會要求相關單位能多舉辦類似活動，尤其連續假日時，讓鄉親有更多機會參與類似寓教於樂活動，屆時他更樂於參與，隨時與民同歡。

無黨籍參選人邱建富昨晚則在花壇文德宮，站上肥皂箱舉辦廟口開講，直接面對民眾、開放現場提問，吸引數百名民眾參加，場面十分熱鬧，並邀請彰化鄉親持續參與廟口開講，帶著問題與建議到場，直接說出對地方建設、長輩照顧、青年發展及生活環境的期待。

邱建富認為，民進黨台北市長參選人沈伯洋以「市長你給我聽好」為題引發討論，無論形式如何，背後都帶出一個重要課題，即民眾希望自己的聲音被聽見，對於生活中的問題，也期待政治人物給出具體回應，而不是只有口號或單方面的政策宣傳。

無黨籍彰化縣長參選人邱建富（前排中）昨晚在花壇文德宮舉辦「廟口開講」，吸引數百人參加，場面熱烈。圖／邱建富競總提供