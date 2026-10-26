評洋流…蔡壁如任江啟臣總顧問：聲量不等於選票

民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如昨天前往台中，接受國民黨台中市長參選人江啟臣聘任為競選總顧問。蔡壁如以2014年柯文哲現象為例指出，政治聲量不等於真實民意，支持者排隊人潮也不代表選票，沈伯洋的「洋流」能否轉化為選票，仍有待觀察。

蔡壁如表示，談到沈伯洋近期在台北市掀起的「洋流現象」，讓她想起2014年柯文哲參選台北市長時的政治熱潮，以及當年聲勢驚人的「柯粉義勇軍」。她認為，民進黨在媒體操作、社群經營及政治明星塑造上確實有一套，但聲量做得出來，不代表民意就是真的。

蔡壁如回顧，2014年柯文哲現象的崛起，有當時特殊的社會背景。太陽花學運帶動年輕世代高度關注政治，洪仲丘事件引發的社會抗議，也反映民眾對既有政治體制的不滿。柯文哲透過參與公共議題、走上街頭及一場場演講，逐漸累積年輕世代認同，加上台大醫院醫師、醫學院教授的專業形象，形成一定的社會信任基礎，最終贏得台北市長選舉。

她指出，當年柯粉義勇軍帶動的政治外溢效應，也成為部分民進黨縣市長選戰的助力；但相較之下，2026年沈伯洋的「洋流」並沒有同樣鮮明的重大社會事件作為背景，更值得觀察的是政治動員、媒體曝光與社群操作如何相互配合。

蔡壁如分析，選在原本就有人潮的台北夜市舉辦活動，透過支持者集結、排隊畫面及社群傳播，再加上媒體曝光，可能將單一活動塑造成政治熱潮，甚至形成「洋流」的話題。

她認為，這股聲勢確實有可能產生外溢效應，但製造話題與累積民意是兩回事，支持者願意排隊，也不代表更多市民會在投票日投下支持票。政治造勢、媒體宣傳及社群操作都能放大聲勢，選舉勝負最終仍取決於市民對候選人的認同、施政能力的評價，以及對城市未來的期待。

至於沈伯洋的「洋流」究竟能流多遠，能否轉化為實際選票，甚至影響台北市長選舉結果，蔡壁如認為，仍有待選民檢驗，並以「市民的選擇和民進黨的砸錢能力」作為觀察變數。