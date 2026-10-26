挺蔣萬安主張松山機場遷建 張善政：政治人物就要勇於挑戰困難的事

距11月28日投票倒數33天，拚連任的台北市長蔣萬安今天成立競總，藍軍北台灣縣市長參選人齊聚，展現團結防線，對抗洋流氣勢。尋求連任的桃園市長張善政說，蔣萬安拋出松山機場遷建議題，有人贊成、有人反對，這是非常自然的事，身為政治人物就要勇於挑戰困難的事，蔣有長遠眼光，為北市打造未來10、20年願景。

台北市在英國「Time Out」雜誌今年10月中旬公布的全球城市公共運輸調查中，北市勇奪全球第一名。張善政說，這項殊榮，歷任台北市長的貢獻功不可沒，市政是延續的，一棒接一棒，也展現台北的競爭力。

張善政談到，蔣萬安日前提出松山機場遷建計畫，有人贊成、有人反對，各種意見紛陳，這都是非常自然的事。他看到的是蔣萬安的長遠眼光，蔣具有前瞻視野，勇於接受挑戰，是不怕困難的人。

「2026繼續挺善良、挺萬安」、「宜竹北北桃，棒棒全壘打」張善政說，蔣萬安是善良正直、會做事的市長，值得大家繼續支持。