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李四川站台蔣萬安競總開幕讚「敢承擔」 蔡康永到場一度打斷致詞

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
拚連任的北市長蔣萬安今天成立競總，新北、宜蘭、桃園、竹市縣市長參選人齊聚。記者潘俊宏／攝影
拚連任的北市長蔣萬安今天成立競總，新北、宜蘭、桃園、竹市縣市長參選人齊聚。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安今下午在敦化國中舉辦競選總部成立大會，國民黨新北市長參選人李四川到場站台，細數過去3年與蔣萬安共事經驗，盛讚蔣有「信任專業、敢承擔」兩大特點。不過致詞進行到一半，藝人蔡康永恰巧到場，引起一陣騷動，讓李四川的致詞短暫中斷，也成為現場插曲。

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李四川上台時以台語向支持者問候，提到自己離開台北市府、投入新北選戰已有一段時間，這次回到台北替過去的長官站台。他表示，與蔣萬安共事3年，最深刻的感受就是蔣有兩個特點，「第一，敢信任專業；第二，敢承擔。」

李四川指出，蔣萬安願意信任專業團隊，也願意為政策負起責任，讓市府同仁可以專心推動工作。他並提及台北大巨蛋、北士科等重大市政建設，認為蔣萬安面對市政問題能夠承擔責任，是自己共事過的首長中，相當重視專業的年輕市長。

不過李四川致詞期間，現場出現小插曲。先前曾出席民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立活動的蔡康永，今天也應蔣萬安邀請到場，恰巧在李四川致詞時抵達，現場引起一陣騷動，媒體也上前搶拍，讓李四川暫停發言，隨後才繼續致詞。

蔡康永日前出席沈伯洋造勢活動後，引發中國輿論批評，蔣萬安隨後公開邀請他參加自己的競總成立大會。蔡康永先前也預告以觀摩、體驗活動的身分出席，不會上台參與造勢。

李四川接續致詞時，也談到近日蔣萬安勘災時拿掃帚的姿勢遭網友批評一事。他表示，自己不理解為何連拿掃帚的姿勢都會成為選舉攻防焦點，強調只要能把垃圾掃起來，何必要求一定要用什麼姿勢。

對於沈伯洋提出「市長，我想不幹了！」，關注公務員工作壓力的構想，李四川也表示，自己擔任公務員40年，公務員不怕做事，更不怕遇到困難，真正讓基層感到壓力的是做事遭到抹黑，以及不合理的資料要求。

李四川強調，自己過去與多位地方首長共事，蔣萬安是他看過最重視專業、也最敢承擔的年輕首長之一。他也呼籲支持者在11月28日投票，支持蔣萬安連任，並盼未來雙北能夠持續合作。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 李四川 蔡康永 競選總部

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